Für Fans der Queens Of The Stone Age ist die aktuelle Tournee eine ganze besondere. Dabei handelt es sich nämlich nicht um eine reguläre Stoner Rock-Show von Band-Mastermind Josh Homme und Co., sondern ein intimes Happening. Die Vorlage zu „The Catacombs Tour“ ist das Konzert der Gruppe vom 8. Juli 2024 in den Katakomben von Paris. Nun sah sich das Quintett zu einem folgenschweren Schritt gezwungen.

Kommunikationsfehler

Denn das für den morgigen Donnerstag, den 23. Oktober 2025 angesetzte Stelldichein in Berlin kann nicht wie geplant stattfinden, teilen Queens Of The Stone Age mit. Der Grund: Das Theater des Westens kann die von der Band angedachte Produktion nicht umsetzen. Und diese Information hat der Berliner Veranstalter der Band offenbar nicht mitgeteilt. Daher wurde das Konzert nun leider abgesagt, worüber die Band „wütend, frustriert und schockiert“ ist.

Das komplette Statement von Queens Of The Stone Age hierzu liest sich wie folgt: „Ticket-Besitzer von Berlin, der Konzertveranstalter hat es verpatzt, uns zu sagen, dass das Theater des Westens nicht dazu in der Lage ist, die ‚Alive In The Catatombs‘-Show wie beabsichtigt durchzuführen. Wir waren über diese Neuigkeit in solch einem späten Stadium überrascht, daher ist es unmöglich, das Konzert zu verlegen.

Deswegen verkünden wir mit extremer Enttäuschung, dass der Auftritt der ‚The Catacombs Tour‘ am 23. Oktober abgesagt wurde. Wir sind wütend, frustriert und schockiert von den Entscheidungen, die getroffen wurden. Die Respektlosigkeit, die gegenüber euch und eurer kostbaren Zeit und eurem kostbaren Geld gezeigt wurde, und die zu dieser Aktion geführt hat, ist unentschuldbar.

Kartenbesitzer, die beim offiziellen Ticket-Partner Eventim gekauft haben, bekommen automatisch eine Rückerstattung.“ Beim Berliner Konzertveranstalter handelt es sich Trinity Music. Weder von deren Seite noch von Seiten des Theater des Westen liegt bislang eine Stellungnahme zu dieser wirklich sehr unschönen Absage vor.

