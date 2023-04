Lynyrd Skynyrd machen nach Tod von Gary Rossington weiter

Lynyrd Skynyrd haben beschlossen, nach dem kürzlichen Tod von Gründungsmitglied Gary Rossington weiterzumachen. Zunächst waren sich die derzeitigen Mitglieder der Südstaatenrocker unter Führung von Frontmann Johnny Van Zant nicht sicher, ob sie die Band fortführen sollen. Nach ausgiebiger Diskussion mit den Rossington-, Van Zant- und Collins-Familien besteht nun Klarheit darüber, dass es im besten Interesse der Fans und der Gruppe ist, Lynyrd Skynyrd fortzusetzen.

Größer als eine Person

Lynyrd Skynyrd-Sänger Johnny Van Zant kommentiert: „Wir haben uns mit den Nachlassverwaltern der Gründungsmitglieder und allen Beteiligten zusammengesetzt. Dabei sind wir zu dem Schluss gekommen, dass die Musik weiter bestehen sollte, damit jeder sie genießen kann. Daher werden wir weiter zusammen auftreten.“ Dale Rossington, die Witwe von Gary Rossington, gab zu Protokoll: „Ich habe jüngst meinen Ehemann und Partner verloren, mit dem ich mehr als 41 Jahre gemeinsam verbracht habe. Er war ein fantastischer Vater, Großvater, Bruder, Freund und Weltklassemusiker und -songwriter. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, all diese Jahre die Bühne mit ihm [als Background-Sängerin — Anm.d.A.] zu teilen. Seine Musik hat so viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt berührt.

Gary war stets der Erste, der sagte: ‚Die Musik von Lynyrd Skynyrd ist größer als ich oder irgendeine Person.‘ Es war immer sein Ziel, die Musik für seine Brüder am Leben zu halten, weil das immer ihr Traum war. So verbrachte er sein gesamtes Leben damit, diesen Traum für Ronnie, Allen, Steve und all die anderen über die Jahre fortzuführen. Während er in den letzten paar Jahren körperlich mit der aktuellen Besetzung nicht auf der Bühne sein konnte, unterstützte er sie auf jede Weise. Sein Traum wird dank Johnny, Rickey und dem Rest unserer Bandmitglieder weiterleben, denn sie werden sein Vermächtnis und seine Musik für künftige Generationen am Leben erhalten.“

