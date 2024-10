Sick Of It All-Sänger Lou Koller hat die erste Charge im Rahmen seiner Chemotherapie-Behandlung absolviert und ist weiterhin guter Dinge.

Sick Of It All-Frontmann Lou Koller leidet bekanntlich an Krebs. Der New Yorker hat einen Tumor in der Speiseröhre, der in seinen Magen wuchert. Seine Band hat in der Folge sämtliche anstehenden Live-Aktivitäten abgesagt. Nun hat der Hardcore-Musiker seine erste Runde Chemotherapie hinter sich, wie er in den Sozialen Medien berichtet. Kein Vergnügen "Hallo zusammen, Lou hier", meldet sich die Sick Of It All-Stimme zu Wort. "Ich bin hier in meinem Erholungszimmer. Hoffentlich geht es euch allen gut. Ich habe ein kleines Update für euch. Die erste Woche mit Chemotherapie ist nun fast zwei Wochen her. Ich hatte sie vor…