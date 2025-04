Wer sich den Brückentag am Freitag freinimmt, hat ein schönes langes Wochenende vor sich. Sollte selbiges noch ein wenig sonischen Stahl gebrauchen können, seien an dieser Stelle zwei Empfehlungen in Sachen Metal im TV ans Herz gelegt. Und zwar zeigt Arte in der Nacht auf Samstag ein Konzert von Amon Amarth, und in der Nacht auf Sonntag eine Show von Within Temptation.

Zunächst steht am das Gastspiel der schwedischen Death-Viking-Metaller beim hiesigen Summer Breeze Open Air 16. August 2024 auf dem Programm. Arte strahlt das Stelldichein am Samstag, 3. Mai 2025 um 0:50 Uhr aus und informiert hierüber: „Beim Summer Breeze Open Air 2024 in Dinkelsbühl reißen Amon Amarth das Publikum mit und lassen es … headbangen! Amon Amarth wurden 1992 in Tumba, Schweden gegründet und etablierten sich schnell als eine der führenden Bands des Viking Metal. Ihr Name, der sich von ‚Mount Doom’ aus Tolkiens ‘Herr der Ringe’ ableitet, deutet auf die epische Natur ihrer Musik hin. Mit Alben wie ONCE SENT FROM THE GOLDEN HALL, TWILIGHT OF THE THUNDER GOD und BERSERKER haben sie das Genre nachhaltig geprägt.

Mitreißende Shows

Die Band um Frontmann Johan Hegg ist bekannt für ihre kraftvollen Live-Auftritte, bei denen sie das Publikum mit ihren epischen Geschichten über nordische Mythologie und Schlachten in ihren Bann ziehen. Ihre Musik verbindet harte Riffs mit eingängigen Melodien und tiefen Growls, die den Geist der nordischen Krieger heraufbeschwören. Mit ihren intensiven und mitreißenden Shows haben sich Amon Amarth eine treue Fangemeinde erspielt. Ihr Album von 2022 THE GREAT HEATHEN ARMY zeigt, dass sie nichts von ihrer Energie und Kreativität eingebüßt haben.“ Geneigte Zuschauer können sich das Konzert wahlweise im richtigen Fernsehen oder in der Arte-Mediathek zu Gemüte führen.

Ziemlich genau 24 Stunden später sind dann Within Temptation in Sachen Metal im TV an der Reihe. Am Sonntag, den 4. Mai 2025 um 0:55 Uhr gibt es bei Arte den Gig vom Hellfest 2023 zu genießen. „Das Hellfest ist eines der größten Rock-, Metal- und Punk-Festivals in Europa sowie eine der meistbesuchten Musikveranstaltungen Frankreichs“, lässt Arte wissen. „250.000 Festivalgänger waren im Juni 2023 wieder der lebendige Beweis dafür. Arte zeigt ein Konzert von Within Temptation, der niederländischen Symphonic-Metal-Band mit Frontfrau Sharon den Adel.“ Die Show gibt es wahlweise im richtigen Fernsehen oder in der Arte-Mediathek zu sehen.

Setlist Within Temptation Hellfest 2023:

Our Solemn Hour The Reckoning Faster Paradise (What About Us?) Angels Raise Your Banner Wireless Entertain You Stand My Ground Supernova Don’t Pray For Me In The Middle Of The Night Stairway To The Skies What Have You Done Mother Earth

