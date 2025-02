Metal im TV: ‘Heavy Metal Kingdom’ & Suffocation zu sehen

Wer sich am Freitagabend , den 28. Februar nicht selbst in Fleisch und Blut auf ein metallisches Konzert begeben will, kann auch auf der Couch im Wohnzimmer zwei geballte Ladungen sonischen Stahl genießen. Beide Sendungen zeigt arte. Zunächst ergründet ‘Heavy Metal Kingdom’ um 21.45 Uhr, wie britische Bands im Rahmen der New Wave Of British Heavy Metal aka NWOBHM den Rock aufmischten.

„Vor 40 Jahren wurde in Großbritannien die Rockmusik revolutioniert: mit brutalen Riffs und hämmernden Rhythmen eroberte NWOBHM die Szene – das unaussprechliche Akronym für New Wave of British Heavy Metal“, heißt es bei arte über die Dokumentation. „Aus der Bewegung entstanden Bands wie Iron Maiden, Saxon, Girlschool und Def Leppard. Als die neue Metal-Welle Ende der 1970er Jahre auf Großbritannien zurollte, galt Punk als cooler, war Disco angesagter. […] Regisseurin Sophie Peyrard lässt die verrückte und kreative Atmosphäre Anfang der 1980er Jahre im Film wieder aufleben.

Reise in die Vergangenheit

Als Material dienen ihr dabei ausschließlich Archivaufnahmen, Konzertmitschnitte und Interviews mit den Menschen, die damals Musikgeschichte schrieben – zum Beispiel Paul Di‘Anno, der erste Sänger von Iron Maiden, Biff Byford von Saxon oder Kim McAuliffe von Girlschool, einer der wenigen weiblichen Heavy-Metal-Formationen, die sich in dieser Männerdomäne behaupten konnten.

Außerdem traf sich die Regisseurin mit Lars Ulrich, dem Schlagzeuger und Mitbegründer von Metallica, einer der größten Metalbands der Welt. Die Formation aus den USA ist auf den Einfluss von Diamond Head zurückzuführen, einer NWOBHM-Gruppe, die heute weitgehend in Vergessenheit geraten ist.“ Wer sich die aufschlussreiche Doku reinziehen will, kann dies entweder am Freitag, den 28.2.2025 um 21.45 auf arte oder in der arte-Mediathek tun.

Doch damit nicht genug: arte legt wenig später direkt nach. So geht es am Freitag, den 28. Februar um 23.35 Uhr mit einem Konzertmitschnitt weiter. Bei ‘Cérémonie: Suffocation’ steht Death Metal erster Güte auf dem Programm. Hierbei trat die die New Yorker Band zusammen mit dem französischen Rapper Seth Gueko in der Pariser Gaîté Lyrique auf. „‘Cérémonie’ ist eine Messe der Extrem-Musik“, schreibt arte.

„Während der ungestümen Power-Performance verwandeln Rapper Seth Gueko und die Band Suffocation die Pariser Gaîté Lyrique in eine Kathedrale des Metal. Der faszinierende, von Tattoos übersäte französische Rapper definiert das Amt des Masters of Ceremonies dabei völlig neu. Suffocation, Apostel eines besonders heftigen Brutal Death Metal, sind ein echtes Aushängeschild der New Yorker Szene. Ihre Karriere begann 1991 mit dem Debütalbum EFFIGY OF THE FORGOTTEN, das mittlerweile als Musterbeispiel für ein perfektes Death-Metal-Album gilt.

Aktuell bestehen Suffocation aus Terrance Hobbs (Gitarre), Derek Boyer (Bass), Charles Errigo (Rhythmusgitarre), Eric Morotti (Schlagzeug) und Ricky Myers (Vocals). Zur Feier ihres 35. Bestehens hatte die Band die großartige Idee, ein neues Album zu veröffentlichen: HYMNS FROM THE APOCRYPHA. Dieses neunte Werk, das von Fans und Kritikern gleichermaßen gelobt wird, zementiert den Ruf der US-amerikanischen Formation als Schwergewichte des Brutal Death Metal.“ Zu sehen gibt es die Show vom 10. Juni 2024 wahlweise im Fernsehen bei arte oder in der arte-Mediathek.

