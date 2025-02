Metal im TV: 3sat zeigt Judas Priest live in Wacken

Rob Halford und Glenn Tipton beim Judas Priest-Konzert am 1. Dezember 2015 in London

Judas Priest sind live immer noch top in Form. Davon kann sich am Wochenende auch am heimischen Fernseher überzeugen. Denn Frontmann Rob Halford und Co. haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag ein kleines Stelldich bei 3sat. Im Rahmen der beliebten ‘Pop Around The Clock’-Reihe gibt es am 16. Februar 2025 um 4.10 Uhr eine Stunde lange britischen Heavy Metal auf die Augen und die Ohren.

Mit Glenn Tipton

Darüber hinaus ist dies nicht nur irgendein Live-Mitschnitt — 3sat zeigt ‘Judas Priest: Battle Cry — Live at Wacken’. Hierbei hat das Quintett von der Insel 2015 während ihrer „Redeemer Of Souls Tour“ einen Stopp beim Wacken Open Air eingelegt. Aus diesem Auftritt haben die Metal-Götter auch ihr insgesamt sechstes Live-Album BATTLE CRY gemacht. Loudwire schreibt darüber: „Judas Priest haben eine Unmenge von Live-Alben veröffentlicht, und BATTLE CRY ist eine wertvolle Ergänzung in diesem Kanon. Der Mitschnitt dokumentiert eine Band, die mit Würde gealtert ist.“

Mittlerweile ist Gitarrist Glenn Tipton zwar immer noch Mitglied der Band, steht heutzutage wegen seiner Parkinson-Erkrankung jedoch nur noch sporadisch auf der Bühne. Auf dem Wacken Open Air 2015 hat er allerdings zusammen mit Sänger Rob Halford, Neuzugang Richie Faulkner, Bassist Ian Hill und Schlagzeuger Scott Travis noch schwer abgeliefert. Zu sehen gibt es die Show entweder am 16.02. um 4.10 Uhr auf 3sat — oder ab 15.02. um 6.00 Uhr in den Mediatheken von 3sat oder dem ZDF.

Setlist ‘Judas Priest:

Battle Cry — Live at Wacken’:

Metal Gods

Halls Of Valhalla

Turbo Lover

Redeemer Of Souls

Breaking The Law

Hell Bent For Leather

Electric Eye

You’ve Got Another Thing Comin‘

Painkiller

Living After Midnight

