Mötley Crüe: Nikki Sixx feiert 23 Jahre Alkoholabstinenz

Foto: Getty Images for Live Nation UK, Anthony Devlin. All rights reserved.

Nikki Sixx mit Mötley Crüe in Sheffield am 22. Mai 2023

Nikki Sixx hat seit mittlerweile 23 Jahren keinen Alkohol mehr angerührt. Dies gab der 64-jährige Mötley Crüe-Bassist in den Sozialen Medien bekannt. „Ich habe es ein paar Mal probiert, doch ich war noch nicht bereit, komplett vor meiner Sucht zu kapitulieren. Heute bin ich so glücklich wie noch nie in meinem Leben. Danke an jene, die mir von ihrer Erfahrung berichtet haben, um mir den einfachen Prozess des Loslassens verstehen zu helfen. Nichts macht mich glücklicher, als Leute zu sehen, die die Hoffnung verloren haben, aber sich selbst finden und nicht nur ihre Leben, sondern auch das ihrer Familie verändern.“

Verstanden werden

Vor einem Jahr — zum 22. Jubiläum seiner Alkoholabstinenz — schrieb Nikki Sixx: „Es war eine wilde, wunderschöne und manchmal schwierige Reise. Die Leute sagen immer: ‚Gut für dich.‘ Das ist wie ein Klaps auf den Kopf. Ich verstehe, was sie zu sagen versuchen. Die Wahrheit ist: Niemand hat meine Hand gehalten, als ich Heroin gespritzt habe. Tatsächlich hat niemand angerufen, um nach mir zu sehen. Genauso wenig hat jemand meine Haare gehalten, als ich Blut gekotzt habe. Ich musste die Entscheidung, mein Leben zu ändern, allein treffen. Doch mein Leben hat sich erst geändert, als ich das Programm und die Werkzeuge gefunden habe, um ein wunderschönes Leben zu haben — sogar im Angesicht von Widrigkeiten. Dort habe ich Menschen gefunden, die meine Sucht verstanden.“

Darüber hinaus ergänzte Nikki Sixx: „Offensichtlich muss man es für sich selbst wollen. Doch um die schmutzige Vergangenheit zu entwirren, braucht es mehr als Willenskraft. Die Leute verstehen Sucht nicht immer. Sie denken, wir haben irgendein moralisches Gebrechen, wobei die Wahrheit ist, dass wir einfach allergisch auf Drinks und Drogen sind. Ihr seid nicht allein. Findet andere, die schon eine Zeit lang trocken sind und verstehen, an welcher Stelle ihr euch befindet. Ist es nicht das, was wir brauchen: verstanden zu werden? […] Macht es für euch und gebt es an Leute weiter, die ihr liebt und die es brauchen.“

