Nikki Sixx: Mötley Crüe wollen keine neue Musik aufnehmen

Foto: Getty Images for Live Nation UK, Anthony Devlin. All rights reserved.

Nikki Sixx mit Mötley Crüe in Sheffield am 22. Mai 2023

Geht es nach Nikki Sixx, werden Mötley Crüe in naher Zukunft kein neues Album veröffentlichen. Ausschließend will er das allerdings auch nicht. Es brauche nur den richtigen Zeitpunkt, wie er erklärte.

Mötley Crüe: Kein neues Album?

„Wir spielen nur auf Festivals, und das dauert bis in den Oktober. Wir haben noch keine Pläne für nächstes Jahr. Ich weiß, dass es Gespräche über einige Dinge gibt. Wir haben bereits ein paar Singles aufgenommen, also sehe ich uns im Moment keine neue Musik aufnehmen", sagte Nikki Sixx im Interview mit Metal XS. „Ich lebe in Wyoming, und Vince (Neil, Gesang – Anm.d.A.) lebt in Tennessee, zwei von uns in Kalifornien. Also sehe ich im Moment eigentlich keinen Grund, ins Studio zu gehen, weil wir noch zwei weitere Singles zum Veröffentlichen haben.

Und ich möchte immer sicher sein, dass wir, wenn wir ins Studio gehen, einen Grund haben oder etwas, das uns wirklich inspiriert. Aber es ist eine Menge Planung, wir touren und wir haben Familien. Was mich betrifft: Ich habe eine fünfjährige Tochter, und ich möchte wirklich so viel wie möglich mit ihr zusammen sein. Als also die Zeit kam, diese Demos dieser drei Songs zu machen und dann mit Produzent Bob Rock ins Studio zu gehen, war der perfekte Zeitpunkt. Und dieser Zeitpunkt wird wieder kommen, aber es besteht keine Eile.

Ich genieße dieses Arbeitstempo. Ich genieße es wirklich. Ich fühle mich nicht ausgebrannt. In der Vergangenheit waren wir Künstler ausgebrannt, weil man so viel auf Tour war. Und ich genieße es wirklich, wo wir jetzt sind. Wir machen Musik, wenn wir sie fühlen. Wir machen Shows, wenn wir sie fühlen." Ihre aktuelle Single 'Dogs Of War' veröffentlichten Mötley Crüe am 26. April.

