Damit war zu rechnen: Tom Morello bekommt Gegenwind für seine Rückendeckung von Kneecap. Selbige kritisieren auf ihren Konzerten das Vorgehen Israels im Gazastreifen und fordern „Free Palestine“. Der Gitarrist hatte das irische Rap-Trio jedenfalls als die Rage Against The Machine von heute gepriesen. Nun melden sich Disturbed-Frontmann David Draiman und Orphaned Land-Sänger Kobi Farhi zu Wort und zeigen sich entrüstet.

„Beschämend. Wahrlich. Ich wünschte, ich könnte sagen, ich sei schockiert“, macht David Draiman seinem Ärger Luft. „Schätze, meine Familie zählt nicht, wenn es um die Tugend meines ‚Freundes’ geht, mit der er ein Zeichen für jene abgibt, die Terror unterstützen und Judenhass anstacheln.“

Doch damit nicht genug — auch Kobi Farhi ist erschüttert: „Hallo Tom Morello. Diesen Morgen wurde ich daran erinnert, wie du einst die Tourankündigung von Orphaned Land und Khalas retweeted hast — als Beispiel für das kraftvolle Statement von musikalischen Künstlern für Einheit und Frieden. Ich wusste diesen Moment, und wofür er stand, zutiefst zu schätzen.

Nicht genau hingeschaut

Wenn ich nun deinen jüngsten Vergleich zwischen Kneecap und Rage Against The Machine sehe, in dem du sie die neuen Rage Against The Machine unserer Zeit nennst, ist das eine krasse Erinnerung daran, wie tief wir gesunken sind, und daran, wie heutzutage Hass über Liebe triumphieren kann, indem er auf gefährliche Weise mit Leidenschaft verwechselt wird. […] Das unschuldige, leidende Volk von Palästina zu unterstützen ist ein anständiges, essenzielles menschliches Anliegen. Aber einer Band den Rücken zu decken, die offen ‚Fuck Israel’ skandiert, ist etwas gänzlich anderes. Wenn Leute diesen Satz hören, verstehen sie das nicht als politische Kritik an einer Regierung.

Sie verstehen es als Hass auf eine ganze Nation und ihres Volkes — inklusive derer, die gegen unsere eigene Regierung demonstrieren, für Frieden marschieren und an Koexistenz glauben. Das sind tatsächlich jene, die am besten in der Lage sind, Veränderungen herbeizuführen, wie langsam und schmerzhaft der Prozess auch sein mag. Aber Kneecap haben an dieser Stelle nicht aufgehört. Sie haben zudem die Flagge der Hisbollah geschwenkt. Das ist kein Symbol des Widerstands, sondern eine Flagge einer Gruppe, die sich der Zerstörung von Israel verschrieben hat und die für den Tod von unzähligen unschuldigen Menschen verantwortlich ist — inklusive vieler Araber während des syrischen Bürgerkriegs.

Also wie kann man es in eine Reihe bringen, die Palästinenser zu unterstützen und eine Organisation zu feiern, die so viele Araber in einem anderen Krieg umgebracht hat? Der Antisemitismus wächst bereits in alarmierender Geschwindigkeit — ein Anstieg in tausenden Prozenten, was Vorfälle angeht. Worte wie diese gießen nur Öl in dieses Feuer. Es scheint, dass es für eine Band nun ausreicht, um sich als die ‚neuen Rage Against The Machine‘ zu qualifizieren, wenn sie provokativ, hasserfüllt und rücksichtslos ist. Bravo.“

Im August 2024 wurden Orphaned Land und Kobi Farhi mit einem METAL HAMMER AWARD in der Kategorie „Attitude“ ausgezeichnet. Die Begründung: Der Einsatz der Band für ein friedliches Zusammenleben aller Religionen und Kulturen. Zuletzt veröffentlichten Orphaned Land im Dezember 2023 A HEAVEN YOU MAY CREATE; ein Live-Album, mit dem einerseits das 30. Band-Jubiläum gefeiert wurde, und das andererseits ein weiteres Statement für ein friedliches Miteinander und ein Plädoyer für eine bessere Welt ist.

