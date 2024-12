J.B.O.: Hannes Holzmann erlitt Schlaganfall

J.B.O. sahen sich bekanntlich gezwungen, zahlreiche Live-Termine im Herbst und Winter auf nächstes Jahr zu verschieben. Der Grund: Eine nicht weiter ausgeführte Erkrankung von Sänger und Gitarrist Hannes „G.Laber“ Holzmann. Nun hat sich der Musiker selbst in den Sozialen Medien zu Wort gemeldet und verraten, woran er laboriert hat beziehungsweise es noch immer tut.

Weiterhin gute Besserung!

Demnach erlitt Holzmann am 23. September einen Schlaganfall. Mittlerweile geht es dem Fun-Metaller wieder so gut, dass er mit seiner Band auf der Bühne stehen kann. „So, jetzt hab ich endlich die zwei ersten Gigs hinter mich gebracht“, schreibt das J.B.O.-Gründungsmitglied. „Rostock war noch bisschen mühsam, aber Potsdam war, wie ich es mir gewünscht habe. Ich hatte an Vitos Geburtstag — am 23.9. — einen Gehirnschlag. Apoplex, Hirninfarkt, you name it! War leider genauso, wie man es denkt — nur die Heilung war viel schneller. Ist wohl bei einem Gitarristen nicht so verwunderlich. Ich bin immer noch nicht wieder so wie vorher, aber das J.B.O.-Programm hab ich mir draufgeschafft.

Die nächsten Gigs sind 25 Tage hin — wirklich genug Zeit, um das alles zu festigen. Also wer Karten hat für Ulm/Neu-Ulm oder Erlangen oder für wo auch immer: JBO erwartet Euch! Ich danke Euch für die Anteilnahme und die guten Wünsche! Alle angekommen! Werde ich nicht vergessen! Euer Hannes“ Unter einem Schlaganfall, Hirninfarkt oder Hirnschlag versteht man laut Deutsche Fachpflege „eine plötzlich (schlagartige) auftretende Durchblutungsstörung im Gehirn“. „Diese führt zu einem Sauerstoffmangel und damit zu einem Gewebeuntergang einer oder mehrerer Gehirnregionen. Symptome sind Lähmungen, Schluckstörungen, Sehstörungen oder Sprechstörungen.“

