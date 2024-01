METAL HAMMER präsentiert: J.B.O.

Seit 2004 finden die MetalDays in Slowenien statt. Im Juli und August 2024 gibt es dort wieder jede Menge Bands zu sehen: 10 weitere Acts wurden bekanntgegeben.

Datum Das MetalDays Festival findet vom 28. Juli bis zum 03. August 2024 statt. Veranstaltungsort 2022 fanden die MetalDays letztmals in Tolmin, Slowenien, statt. Die neue Location ist Velenje. Preise & Tickets Tickets könnt ihr hier erwerben. Park-Tickets gibt es hier zu erstehen. Bands In dieser Liste gibt es regelmäßige Updates – neu hinzugekommene Bands sind fett markiert. Accept The Amity Affliction Anthem Archaic Belphegor Blind Guardian Bloodspot Borknagar The Broken Horizon Brutal Sphincter Caliban Caronte Cattle Decapitation Darkest Hour Doomas Elwood Stray Emperor Ensiferum Entoria Ghøstkid God Is An Astronaut Inhale The Void Inmate Kampfar Keops Korpiklaani Legion Of…