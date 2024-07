Myles Kennedy: Neues Album wird „Riff-basierter“

auch interessant

Vor kurzem kündigte Alter Bridge-Sänder und Gitarrist Myles Kennedy sein drittes Soloalbum an, das am 11. Oktober 2024 via Napalm Records erscheinen soll. In einem Interview mit I-Rock 93.5 sprach er nun ausführlicher über THE ART OF LETTING GO.

Konzeptlos

Zusammen mit Zia Uddin am Schlagzeug und Tim Tournier am Bass sind zehn neue Songs entstanden, die im Gegensatz zu den beiden Vorgängeralben weniger ein Konzept verfolgen. „YEAR OF THE TIGER war eine Platte, in der es um den Verlust meines Vaters als Kind ging. Und die zweite Platte, THE IDES OF MARCH beschäftigte sich mit dem Zustand der Welt vor etwa drei Jahren. Aber mit dieser Platte wollte ich, dass es eine Sammlung von Songs ist und eine Erzählung, die sich von Lied zu Lied wandelt“, verrät Kennedy.

Lückenfüller

Empfehlung der Redaktion METAL HAMMER präsentiert: Myles Kennedy Hard Rock Im Oktober und November kommt Myles Kennedy mit zwei weiteren Bands für mehrere Konzerte nach Deutschland. METAL HAMMER präsentiert! Außerdem stehe diesmal die Musik mehr im Vordergrund: „Es ist eine Riff-basierte Platte, auf der es mehr um die Intensität der Musik geht. […] Es geht darum, zuerst ein fesselndes Riff und eine gute Gesangsmelodie zu machen und dann die Lücken mit den Wörtern zu füllen.“ Dennoch sei er wie beim Songwriting wie „besessen“ und tüftle so lange daran herum, bis er zufrieden sei und das, was er singt ehrlich klingt.

Das gesamte Interview in Orginalvertonung könnt ihr euch hier anhören:

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Dennoch sei das alles in keinster Weise negativ gemeint. Vielmehr habe Kennedy dadurch mehr Freiheiten gehabt. Ab 11. Oktober gibt es dann alle Songs auf Platte zu hören und ab dem 27. Oktober bei fünf Deutschlandterminen auch live, präsentiert von METAL HAMMER.

Myles Kennedy + Cardinal Black (#) + Black River Delta (*)

27.10. Hamburg, Gruenspan (*)

05.11. Berlin, Columbia Theater (*)

16.11. München, Technikum (*)

19.11. Frankfurt, Zoom (#)

22.11. Köln, Die Kantine (#)

Karten zur Tour unter www.metal-hammer.de/tickets

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.