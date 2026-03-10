Whitechapel waren im Januar und Februar auf Konzertreise durch Europa. Nun kündigen die Death-Metaller aus Knoxville, Tennessee bereits ihre nächste Tournee durch die alte Welt an. Von Januar bis Anfang März 2027 dreht das Sextett um Frontmann Phil Bozeman erneut seine Verstärker auf. Die Band kommt dabei allerdings allein: Als Vorbands fahren zudem Sylosis, 200 Stab Wounds und Tribal Gaze auf die „Burn Forever European Tour 2027“ mit.

Klangvolle Namen

„Wir freuen uns, unsere ‚Burn Forever European Tour 2027‘ bekanntzugeben“, gibt Whitchapel-Gitarrist Alex Wade zu Protokoll. „Das wird einen lange überfälligen Headliner-Lauf darstellen — inklusive von einigen der krassesten Namen im modernen Metal. Bei den Terminen auf dem europäischen Festland werden wir als Headliner fungieren, während bei sämtlichen Terminen im Vereinigten Königreich Sylosis und wir Co-Headliner sind, bei denen sie als letzte spielen. So freuen wir uns darauf, alle zu sehen — neue und alte Fans. Verpasst es nicht!“

Doch damit nicht genug: Passend zur Verkündung der Tournee haben Whitechapel einen brandneuen Track rausgehauen. Das Video zu ‘Nothing Is Coming For Any Of Us’ gibt es unten zu sehen. Ihren letzten Longplayer HYMNS IN DISSONANCE veröffentlichte die Formation im März 2025 über Metal Blade. In der Rezension von METAL HAMMER-Kollegin Tamara Jungmann heißt es dazu: „Ist es eine Rückkehr zu den Deathcore-Wurzeln? Könnte man meinen; auf jeden Fall trifft der ausgewählte Titel den Sargnagel in den … na, ihr wisst schon. Über zehn Tracks wird in jeglicher wutroter Couleur vor sich hin geballert.

Die Blastbeat-Maschinerie schießt unentwegt, und der diabolische Gesang von Philip Bozeman pendelt zwischen knurrenden Growls und zischenden Shouts. […] Insgesamt lässt HYMNS OF ­DISSONANCE keine Pause für Gefühlswühlerei; Tempo und Rhythmus variieren zwischen und innerhalb der zehn Tracks immer wieder. […] Ein Album für alle Fans, die die Haudrauf-Ära der Texaner vermisst haben, aber nicht unbedingt für diejenigen, die auf eine Fortschreibung der letzten musikalischen Ausrichtung gehofft haben.“

Whitechapel + Sylosis + 200 Stab Wounds +

Tribal Gaze — „Burn Forever European Tour 2027“:

22.01. Leipzig, Hellraiser

23.01. Frankfurt, Batschkapp

24.01. BE-Antwerpen, Trix

26.01. IR-Dublin, The Academy

28.01. UK-Glasgow, SWG3 Galvanizers

29.01. UK-London, Electric Ballroom

30.01. UK-Manchester, Manchester Academy 2

31.01. UK-Bristol, O2 Academy

01.02. UK-Birmingham, XOYO

03.02. FR-Paris, Trabendo

05.02. ES-Madrid, Sala Lab/Wagon

06.02. ES-Barcelona, Razzmatazz 2

07.02. FR-Lyon, Rayonne

09.02. IT-Mailand, Magazzini Generali

10.02. CH-Pratteln, Z7 Konzertfabrik

12.02. Köln, Live Music Hall

13.02. Hamburg, Große Freiheit 36

14.02. NL-Utrecht, Tivoli Vredenburg, Ronda

16.02. CZ-Prag, Roxy

17.02. AT-Wien, Arena

19.02. München, Backstage

20.02. Berlin, Metropol

21.02. DK-Kopenhagen, Amager Bio

23.02. NO-Oslo, Rockefeller

24.02. SE-Stockholm, Fallan

26.02. FI- Tampere, Tavara-asema

27.02. FI-Helsinki, Aeeniwalli

28.02. EE-Tallin, Helitehas

01.03. LV-Riga, Spelet

02.03. PL-Warschau, Progresja

