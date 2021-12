Schlagzeuger Alex Rüdinger verlässt Whitechapel

Kaum zwei Monate, nachdem Alex Rüdinger offiziell als Whitechapel-Mitglied bekanntgegeben wurde, verlässt der Schlagzeuger die Band. Zwar trat Rüdinger bereits seit 2019 live mit Whitechapel auf, galt aber seit September 2021 als fester Bestandteil der Gruppe. Sein Debüt mit der Band gab er auf dem Album KIN, das im Oktober 2021 über Metal Blade veröffentlicht wurde. In einem Statement erklärt Rüdinger nun, dass die Ankündigung seines Beitritts „verfrüht“ erfolgte und er „nie ein Vollzeitmitglied war.“ Einen konkreten Grund für den Bruch mit Whitechapel nennt er nicht. Er behauptet lediglich, dass „eine Reihe von Dingen für mich nicht richtig erschienen, sowohl beruflich als auch persönlich.“

Hier das vollständige Statement:

Es gab sicher Gründe für diese Entscheidung, aber ich habe es immer als unglaublich unprofessionell empfunden, wenn ein Künstler all seine Probleme öffentlich preisgibt. Alles, was ich sagen werde, ist: Eine Reihe von Dingen erschienen mir nicht richtig, sowohl beruflich als auch persönlich (…).

Rüdinger soll nie ein offizielles Whitechapel-Mitglied gewesen sein

Außerdem, um das festzuhalten: Trotz ihres halbherzigen Posts war ich nie ein Vollzeitmitglied der Band. Es tut mir leid, jemanden zu enttäuschen, aber diese Ankündigung war verfrüht. Es wurde zwar diskutiert, aber wichtige Details wurden nie angesprochen. Ich wurde nie gebeten, irgendetwas zu unterschreiben, noch hatte ich irgendwelche Kenntnisse über die inneren Abläufe (…). Ich wurde während der gesamten Zeit, einschließlich des Schreibens und der Aufnahme von KIN, wie ein Auftragskiller behandelt und entlohnt.

Und falls ihr noch mitlest: Liebe Grüße an alle, die meine Arbeit über die Jahre verfolgt haben (unabhängig davon, wohin ich gegangen bin)! Die Dinge haben sich nicht immer so entwickelt, wie ich es mir vorgestellt habe, aber ich bin immer noch so dankbar für all diese Erfahrungen – gute und schlechte gleichermaßen. Ohne euch alle hätte ich nicht die Möglichkeit gehabt, auch nur irgendetwas davon zu erleben, also wirklich: danke.“

Whitechapel haben bislang noch nicht auf dieses Schreiben reagiert.