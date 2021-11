Plattenteller mit Alex Rüdinger (Whitechapel)

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

Alex Rüdinger: ANNIHILATION OF THE WICKED von Nile. Hauptsächlich liegt das an dem Alter, in dem ich es zuerst gehört habe, und an George Kollias’ Schlagzeug-Performance. Damals hatte ich erst etwa ein Jahr lang Schlagzeug gespielt. Das Werk hatte großen Einfluss auf mein Spiel und somit auch auf mein Leben.

MH: Welche Platte hat das beste Cover?

AR: Um ehrlich zu sein, habe ich dazu keine Meinung. Ich habe Artworks nie besonders viel Aufmerksamkeit gewidmet. Allerdings sticht PLANETARY DUALITY von The Faceless heraus, das habe ich immer geliebt.

MH: Mit welchem Album würdest du versuchen, eine Dame von dir zu überzeugen?

AR: MONTERO von Lil Nas X.

MH: Welche Platte deiner Sammlung verdient das Prädikat „peinlich“?

AR: Keines – ich schäme mich für nichts, was ich mag!

MH: Welches Achtziger-Album könntest du guten Gewissens anpreisen?

AR: Natürlich kann ich MASTER OF PUPPETS von Metallica empfehlen.

