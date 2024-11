Plattenteller mit Fabio Lione (Athena XIX, Angra)

Das komplette Plattenteller-Interview mit Fabio Lione findet ihr in der METAL HAMMER-Novemberausgabe 2024

METAL HAMMER: Welche Platte hat dein Leben verändert?

Fabio Lione: Queensrÿche OPERATION: MINDCRIME sowie SLAVE TO THE GRIND von Skid Row. Zwei unterschiedliche Platten mit ganz verschiedenen Ansätzen, die in meinen Augen aber beide unglaublich gut sind. Sie beinhalten tolle Songs, Ideen und viel Gefühl.

MH: Nenne die meistgehörte Scheibe in deiner Sammlung!

FL: Das Best Of von Seal, es eignet sich perfekt zum Entspannen. Anführen will ich aber auch PROMISED LAND von Queensrÿche und CYCLES OF PAIN von Angra – zwei wirklich reife Werke mit unglaublich tollen Liedern.

MH: Welche Platte würdest du deinem besten Freund empfehlen?

FL: Hier mal drei: Queen INNUENDO, Queensrÿche EMPIRE oder Nevermore DEAD HEART IN A DEAD WORLD. Drei sehr unterschiedliche Alben, die aber allesamt mit fantastischer Atmosphäre, Ideen und Produktion aufwarten.

MH: Welches Album würdest du deinem Todfeind andrehen?

FL: Jede Platte von Green Day! Ich mag diese Stimme einfach nicht.

MH: Welches Achtziger-Album könntest du guten Gewissens anpreisen?

FL: Auch hier fällt mir eine Entscheidung schwer – ich nenne mal ein paar Platten, die mir wichtig sind: Iron Maiden ­SOMEWHERE IN TIME, Whitesnake 1987, ­Scorpions LOVE AT FIRST STING und Crimson Glory TRANSCENDENCE.

MH: Gibt es eine Neunziger-Platte, die du weiterempfehlen könntest?

FL: SUPERUNKNOWN von Soundgarden, aber auch SLAVE TO THE GRIND von Skid Row. Beide sind einzigartige, fantastische Platten – ich denke, jede Person sollte diese zwei Werke kennen!

