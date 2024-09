Brian Tatler spielte ‘Am I Evil?’ mit Metallica

Manchmal passieren bei Live-Konzerten denkwürdige Gastauftritte, so auch beim vergangenen Tons Of Rock-Festival. Bei diesem spielte der Saxon– und Diamond Head-Gitarrist gemeinsam mit Metallica den Song ‘Am I Evil?’ (LIGHTNING TO THE NATIONS, 1980 – Anm.d.A.) – für den Musiker war dies ein wundervolles Erlebnis, wie er im Interview mit TotalRock erklärte.

Brian Tatler über den gemeinsamen Auftritt

Empfehlung der Redaktion Metallica wollten Jeff Waters 1992 als Hetfield-Ersatz Thrash Metal Annihilator-Frontmann Jeff Waters hätte Hetfield 1992 bei Metallica vertreten sollen. Doch sein Management hatte etwas dagegen. „Ja, ich fühlte mich sehr geschmeichelt, gefragt zu werden. Saxon spielten am Nachmittag. Ich bekam vor Beginn eine Nachricht von Lars (Ulrich, Schlagzeuger – Anm.d.A.), in der er fragte: ‚Möchtest du heute Abend ‘Am I Evil?’ mit uns spielen? Die Vollversion.‘ Denn in der Vergangenheit haben wir die Kurzversion gespielt, bei der wir bis zum Ende spielen und sie dann mit ‘Damage, Inc.’ (MASTER OF PUPPETS, 1986 – Anm.d.A.) weitermachen“, so Tatler. „Ich hatte die Vollversion also nur einmal zuvor mit ihnen gespielt, glaube ich, bei ihrer Show zum 30. Jubiläum. Andere Male hatten wir die kürzere Version gespielt. Also sagte ich: ‚Ja, natürlich. Das wäre fantastisch.‘ […]

Und Kirk (Hammett, Gitarrist – Anm.d.A.) sagte: ‚Willst du das Solo machen oder soll ich es spielen?‘ Und ich sagte: ‚Ich mache es.‘ Das haben wir getan. Und dann, etwas später, kamen James (Hetfield, Gitarrist – Anm.d.A.) und Lars dazu und wir haben das ganze Lied zusammen gesungen. Das war großartig. Ich weiß nicht, wie viele Leute da waren, es war beim Tons Of Rock in Norwegen, ausverkauft. Es müssen 60.000, 70.000 gewesen sein. Und es war ungefähr in der Mitte des Sets. Ich dachte, es wäre die Zugabe. Aber es war ungefähr in der Mitte des Sets, also vielleicht eine Stunde nach Beginn. Es ist fantastisch, wieder mit ihnen zu spielen. Sie sind eine eine großartige Band. Einfach brillant.“

—

