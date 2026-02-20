Auch interessant
Die Metal-Alben der Woche vom 20.02. mit Sylosis, Clawfinger, Michael Monroe u.a.
Sylosis
Musikalisch bewegen sich die Herren genau dort, wo sie ganz in ihrem Element sind und sich hörbar wohlfühlen: zwischen oldschooligem Thrash Metal, der trotz klarer Wurzeln frisch und modern klingt, und Melodic Death, der das Feuer nicht nur ergänzt, sondern ihm zusätzliche Ebenen verleiht. (Hier weiterlesen)
Clawfinger
Dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zupackende Banger vermissen. (Hier weiterlesen)
Michael Monroe
Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol oder zockt ein antiquarisches Rolling Stones-Riff mit Saxofonsolo, um an anderer Stelle auf den Spuren von Axl W. Rose, Bruce Springsteen oder Tom Petty zu wandeln. (Hier weiterlesen)
Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.
***
Keine METAL HAMMER-Ausgabe verpassen, aber nicht zum Kiosk müssen: 3 Hefte zum Sonderpreis im Spezial-Abo für nur 9,95 €: www.musik-magazine.de/metal-hammer
Ladet euch die aktuelle Ausgabe ganz einfach als PDF herunter: www.metal-hammer.de/epaper
Du willst METAL HAMMER lesen, aber kein Abo abschließen? Kein Problem! Die aktuelle Ausgabe portofrei nach Hause bestellen: www.musik-magazine.de/metal-hammer-kat/shop
***
Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.