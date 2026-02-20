Die Metal-Alben der Woche vom 20.02. mit Sylosis, Clawfinger, Michael Monroe u.a. 1 von 15 Aeon Gods REBORN TO LIGHT

2 von 15 Clawfinger BEFORE WE ALL DIE

3 von 15 Coscradh CARVING THE CAUSEWAY TO THE OTHERWORLD

4 von 15 Defaced ICON

5 von 15 Exhumed RED ASPHALT

6 von 15 Eye Of Melian FOREST OF FORGETTING

7 von 15 The Magus DAEMONOSOPHIA

8 von 15 Michael Monroe OUTERSTELLAR

9 von 15 Nytt Land ABA KHAN

10 von 15 Suplecs HYMNS UNDER A BLOOD MOON SKY

11 von 15 Sylosis THE NEW FLESH

12 von 15 Temple Balls TEMPLE BALLS

13 von 15 The Veer Union REINVENTION

14 von 15 Wreck-Defy DISSECTING THE LEECH

15 von 15 Zahn PURPUR

Musikalisch bewegen sich die Herren genau dort, wo sie ganz in ihrem Element sind und sich hörbar wohlfühlen: zwischen oldschooligem Thrash Metal, der trotz klarer Wurzeln frisch und modern klingt, und Melodic Death, der das Feuer nicht nur ergänzt, sondern ihm zusätzliche Ebenen verleiht. (Hier weiterlesen)

Dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die ­einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zu­packende Banger vermissen. (Hier weiterlesen)

Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol oder zockt ein antiquarisches Rolling Stones-Riff mit Saxofon­solo, um an anderer Stelle auf den Spuren von Axl W. Rose, Bruce Springsteen oder Tom Petty zu wandeln. (Hier weiterlesen)

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

***

***

