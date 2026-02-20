Toggle menu

Metal Hammer

Die Metal-Alben der Woche vom 20.02. mit Sylosis, Clawfinger, Michael Monroe u.a.

albenderwoche-NeuesFormat_1282x721
Foto: METAL HAMMER. All rights reserved.
von
Die wichtigsten Metal-Neuerscheinungen der Woche vom 20.02. in der Übersicht – diesmal mit unter anderem Defaced und Wreck-Defy.
Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

  • Aeon-Gods
  • clawfinger
  • Coscradh
  • Defaced-Icon-02
  • Exhumed
  • Eye-Of-Melian
  • Magus
  • Monroe
  • Nytt
  • Suplecs
  • Sylosis
  • Temple-Balls
  • Veer-Union
  • Wreck-Defy
  • Zahn

Sylosis

Musikalisch bewegen sich die Herren genau dort, wo sie ganz in ihrem Element sind und sich hörbar wohlfühlen: zwischen oldschooligem Thrash Metal, der trotz klarer Wurzeln frisch und modern klingt, und Melodic Death, der das Feuer nicht nur ergänzt, sondern ihm zusätzliche Ebenen verleiht. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

The New Flesh Red - Colored Vinyl
The New Flesh Red - Colored Vinyl
von Sylosis
Für € 26,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Clawfinger

Dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die ­einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zu­packende Banger vermissen. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Before We All Die - T-Shirt
Before We All Die - T-Shirt
von Clawfinger
Für € 34,99 im Metal Hammer Shop kaufen

Michael Monroe

Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol oder zockt ein antiquarisches Rolling Stones-Riff mit Saxofon­solo, um an anderer Stelle auf den Spuren von Axl W. Rose, Bruce Springsteen oder Tom Petty zu wandeln. (Hier weiterlesen)

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Outerstellar
Outerstellar
von Warner Music
Für bei Amazon kaufen

Diese und noch viele weitere aktuelle relevante Reviews findet ihr hier und in der METAL HAMMER-Märzausgabe.

Spotify Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Spotify
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

***

Thomas Sonder schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen

Alben Clawfinger Defaced Michael Monroe Neuerscheinungen Releases Sylosis Veröffentlichungen Wreck-Defy
Zur Startseite