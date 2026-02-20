Geboren wurde Michael Monroe als Matti Antero Kristian Fagerholm. Er entsprang seinerzeit nicht etwa den farbenfrohen Glam Metal-Szenen New Yorks, Pasadenas oder Londons, sondern dem skandinavisch-rauen Punk Rock-Nährboden Helsinkis. Berühmt wurde der 63-Jährige zu Beginn der Achtziger mit seiner Band Hanoi Rocks, und wer deren Klassiker BACK TO MYSTERY CITY (1983) oder TWO STEPS FROM THE MOVE (1984) kennt, kennt letztlich auch den generellen Kurs seines neuen Soloalbums. Mal nölt Monroe so sexy wie einst Billy Idol (‘Disconnected’) oder zockt ein antiquarisches Rolling Stones-Riff mit Saxofon­solo (‘Painless’), um an anderer Stelle auf den Spuren von Axl W. Rose, Bruce Springsteen (‘Shinola’) oder Tom Petty (‘When The Apocalypse Comes’) zu wandeln und in ‘One More Sunrise’ sogar Stones- und Petty-Flair zu vermischen. Dabei sind seine Songs niemals bloße Kopien, sondern bleiben stets „the real Monroe“, der über den eigenen Tellerrand hinausblickt und selbst im fortgeschrittenen Alter weder an Puste noch musikalischer Kompetenz eingebüßt hat.

