Clawfinger BEFORE WE ALL DIE

Crossover, Perception/Edel (12 Songs / VÖ: 20.2.)

5.5/ 7
von

Wer in den vergangenen Jahren ein Metal-Festival besucht hat, dem dürfte sicher irgendwo der Band-Name Clawfinger begegnet sein. Die Schweden erfreuten sich live zuletzt großer Beliebtheit – und da Nu Metal und Crossover gerade ein Wiederaufleben feiern, ist es nur konsequent, dass Frontmann Zak Tell und Co. neue Musik vorlegen. Und dieses erste Studioalbum seit dem vor 18,5 Jahren veröffentlichten LIFE WILL KILL YOU ist genau das, was die Fans hören wollen. Die ­einstigen Altenpfleger lassen weder ihren typischen textlichen Biss noch zu­packende Banger vermissen. Mit den schon 2019 und 2022 als Singles rausgehauenen ‘Tear You Down’ und ‘Environmental Patients’ hat das Quintett bereits sein intaktes Händchen für zum Bouncen anregende Tracks inklusive zugehöriger Riffs, Beats und Hooklines bewiesen. Und beim Hören von unter anderem ‘Scum’, ‘A Fucking Disgrace’ und ‘Going Down (Like Titanic)’ wachsen einem unweigerlich Baggypants. Dagegen kommt das relaxt dahingroovende ‘A Perfect Day’ zentral in BEFORE WE ALL DIE als angenehme Ruhepause daher. Somit bleibt nur ein Fazit: Willkommen zurück im Longplayer-Business!

***
