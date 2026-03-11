Es waren große Neuigkeiten für Twisted Sister-Fans, als die Band vergangenen Herbst eine Reuniontour verkündete. Dass Frontmann Dee Snider aus gesundheitlichen Gründen nicht am Mikrofon stehen wird, versetzte der Vorfreude erst kürzlich einen Dämpfer. Mit Sebastian Bach hilft jedoch ein mehr als fähiger Sänger – und außerdem langjähriger Freund der Band – aus. Doch auch am Schlagzeug wurde eine personelle Änderung vorgenommen: Statt Joe Franco führt Joey Cassata die Drumsticks.

Mag Cassata hierzulande vielen nicht sonderlich geläufig sein, hat er sich in den USA längst einen Namen gemacht – als Drummer von ZO2 oder auch durch Kollaborationen wie zum Bespiel mit Ace Frehley für dessen letztes Soloalbum 10,000 VOLTS (2024). Seit vielen Jahren ist Joey Cassata auch privat unter anderem mit Sebastian Bach, Dee Snider und Jay Jay French bekannt. Dass also ausgerechnet er als Aushilfe für Joe Franco infrage kam, ist demnach gar nicht so abwegig.

Eine lange Gescichte

In einer Folge des Podcasts Rock City erzählt Cassata im Detail, wie er an den Posten kam und was seine erste Reaktion war. „Bevor ich euch erzähle, wie das alles zustande kam, möchte ich euch kurz die Vorgeschichte geben: Ich kenne Twisted Sister schon ewig. Um es noch einmal zu betonen: Ich bin seit meiner Kindheit ein riesiger Fan – vielleicht schon, seit ich sieben oder acht Jahre alt war.“ Als er das Video zu ‘You Can’t Stop Rock ’N’ Roll’ sah, war es um den jungen Joey geschehen.

Später hatte er mit seiner Band ZO2 häufiger die Gelegenheit, als Support für Twisted Sister zu spielen. Dabei habe man sich kennen und lieben gelernt. „Es war einfach eine richtig gute Kameradschaft, die wir mit Twisted bei den paar Konzerten, die wir mit ihnen spielen durften, aufgebaut haben.“ Später hatte Cassata eine TV-Serie namens ‘Z Rock’, bei der Jay Jay French und weitere Band-Mitglieder zu Gast waren.

Anfang dieses Jahres habe Cassata schließlich einen Anruf von Danny Stanton (Manager von Twisted Sister) erhalten. „Er fragte mich, ob ich Lust hätte, mit den Jungs zu spielen“, erzählt der Schlagzeuger, der erst einmal perplex war, dann schließlich erwiderte: „Natürlich. Ich bin total gerührt und fühle mich geehrt, dass du mich das gefragt hast. Meinst du das ernst?“ Letztlich stellte sich heraus, dass Joe Franco aus gesundheitlichen Gründen ebenfalls nicht an der Tournee teilnehmen kann – „Kleinigkeiten, aber er ist einfach nicht dazu in der Lage, die Tour zu absolvieren.“ Demnach soll Franco selbst Joey Cassata vorgeschlagen haben.

