Twisted Sister haben nun doch einen Ersatzsänger für einige Konzerte aus dem Hut gezaubert: Sebastian Bach (ehemals Skid Row) wird das Mikrofon bemannen. Da die Glam Metal-Formation ihre Reuniontour aufgrund von Dee Sniders gesundheitlichen Beschwerden absagen musste, gibt es im Herbst zumindest ein paar Konzerte zu bestaunen. Wann und wo genau, ist noch unklar.

Wiederholungstäter

In ihrer Bekanntmachung schreibt die Band: „Die Twisted Sister-Mitglieder Jay Jay French und Eddie Ojeda freuen sich bekanntgeben zu können, dass der ikonische Frontmann und Sänger Sebastian Bach die Band für eine Handvoll ausgewählter Termine diesen Herbst unterstützen wird. Diese Auftritte beeinflussen Sebastians aktuelle oder zukünftige Tour-Termine nicht.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Es ist nicht das erste Mal, dass Bach mit Twisted Sister arbeitet. Schon 2001 trug er ein Cover des Lieds ‘You Can’t Stop Rock’n’Roll’ zu dem Twisted Sister-Tribute-Album TWISTED FOREVER bei. Offiziell wurde der Song von Sebastian Bach & Friends gespielt. Bei genauer Betrachtung der Performer wird jedoch deutlich, dass die beiden Twisted Sister-Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda beteiligt waren. Außerdem auch Mark Mendoza am Bass und Aj Pero am Schlagzeug.

Neuer Schlagzeuger

In einem Interview mit Five Finger Death Punch-Bassist Chris Kael und dem Comedian Craig Gass offenbarte Dee Snider noch vor der offiziellen Ankündigung Deatils. Im Beardo & Weirdo-Podcast erzählte er, dass Sebastian Bach schon seit 2014 als Ersatzsänger für die Glam-Metaller gehandelt wird. Außerdem sagt er: „Ich glaube, er weiß, dass er meinen Segen hat. Und ich würde es niemandem übelnehmen, wenn er weiter rockt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für die anstehenden Konzerte wird offenbar auch das Schlagzeug neu bestückt. Ursprünglich war für die Reuniontour geplant, dass der ehemalige Twisted Sister-Schlagzeuger Joe Franco in die Felle haut. Das übernimmt für diese Konzerte laut eigener Aussage Joey Cassata. Auf Instagram schrieb er: „Ich freue mich und fühle mich überaus geehrt, für diese legendäre Band zu trommeln!“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weiter schreibt der Schlagzeuger: „Ich bin schon, seit ich acht Jahre alt, bin ein SMF (Sick Mother Fucker, Bezeichnung für Twisted Sister-Fans – Anm.d.Red.)… und jetzt das? Absolut surreal. You can’t stop Rock’n’Roll!“ Cassata ist unter anderem für seine Arbeit mit Ace Frehley auf dessen letztem Soloalbum 10,000 VOLTS (2024) bekannt.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.