Anthrax arbeiten ab Januar an einem neuen Album

Gute Neuigkeiten für alle Anthrax-Fans. Die Thrash-Titanen machen sich bereit für die Fertigung eines neuen Studioalbums. Einem Interview zufolge, das Bassist Frank Bello mit The Salt Lake Tribune führte, sollen die Arbeiten an der neuen Platte im Januar nächsten Jahres beginnen.

Weiterlesen Charlie Benante: Ideen für neues Anthrax-Album Anthrax-Schlagzeuger Charlie Benante hat bereits erste Songideen zu Demo gebracht. Der Nachfolger zu FOR ALL KINGS ist somit bereits in Planung. „Anthrax ist eine sehr, sehr hungrige Band. Vielleicht liegt es an unserer New Yorker Mentalität. Ich weiß nicht, aber innerhalb der Band herrscht eine sehr heftige Energie.

Wir können es kaum erwarten zu sehen, was als nächstes kommt. Also, wenn überhaupt, fangen wir gerade erst an, denke ich. Es gibt eine ganz neue Generation von Fans, die auflebt. Ich denke, dass unsere Fangemeinde immer größer wird.“

https://www.youtube.com/watch?v=ZWSPItDCOkI Video can’t be loaded: Anthrax – Only (Official Video) (https://www.youtube.com/watch?v=ZWSPItDCOkI)

Schlagzeuger und Songwriter Charlie Benante hatte sich im April bereits in einem Interview mit dem Revolver Magazin zu geplantem Material geäußert.

Benante sagte damals, dass er bereits eine Vielzahl von Riffs für das neue Album geschrieben habe, aber nicht komponieren konnte, während Anthrax mit Slayer auf ihrer Abschiedstournee unterwegs waren.

Musikalisch wird es noch einen Ticken provokanter werden, wie der Musiker erzählte: „Das neue Zeug hat mehr Aggressivität inne und ein bisschen mehr Wut. Ich denke, das ist nur ein Spiegelbild unserer derzeitigen Lebenslage und unserem Platz in der Welt.

Viele Menschen sind wirklich wütend über die Dinge, die so passieren, und jetzt, wo wir älter werden, sehen wir das Ganze mit anderen Augen, als wir das mit zwanzig getan hätten.“