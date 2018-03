Charlie Benante: Ideen für neues Anthrax-Album

Mit ihrem letzten Album FOR ALL KINGS, was 2016 erschien, konnten Anthrax so einige gute Kritiken einheimsen. Für die nächste Platte der Thrasher brodeln scheinbar auch schon fleißig die Ideen hoch, wie Charlie Benante jetzt verkündete. Der Schlagzeuger und Musikschreiber der Band habe mittlerweile schon an die sieben oder acht erste Demos, wie er in einem Interview mit Metal Wani berichtet. Auf eine genaue Zeit bis zur Veröffentlichung neuen Materials will er sich dabei nicht festlegen, gibt aber wage zu Bericht, dass das Schreiben und Aufnehmen meist um die sechs Monate braucht.

„Ich freue mich sagen zu können, dass ich zu vielen Songs bereits einige Demoversionen aufgenommen habe und wir sind bereits auf dem besten Weg, ein weiteres Album machen. Es wird nur noch Weilchen dauern, um alle zusammen zu trommeln und mit dem Basteln der Melodien zu beginnen.

Ich bin gerade im Schreibprozess und habe mittlerweile an die sieben oder acht Demos. Es wird ein weiteres Ziel von mir sein, zwanzig Lieder zur Auswahl zu haben, um daraus wählen zu können, wie bei dem letzten Album. Ich möchte nur so viel wie möglich haben, damit wir sagen können: ‘Das sind großartig’ oder ‘Hier müssen wir noch dran arbeiten’, einfach damit mir genügend Vielfalt haben.“

Das gesamte Interview könnt ihr hier nachhören: