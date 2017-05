Anthrax möchten mit Lady Gaga ein Album schreiben

Vor wenigen Monaten spielten Metallica zusammen mit Lady Gaga bei der 59. Grammy-Verleihung in Los Angeles den Song ‘Moth Into Flame’ (wenn auch mit technischen Problemen, dem sogenannten “Metalligate”).

Anthrax-Gitarrist Scott Ian zeigte sich davon dennoch beeindruckt und behauptet sogar: “Wir hatten vor einiger Zeit schon dieselbe Idee. Ich würde es lieben, mit ihr zusammenzuarbeiten”, lacht er. “Als ich dann die Show bei den Grammys dachte, dachte ich nur: ,Wow, das ergibt Sinn!‘ Und sie hat das wirklich großartig umgesetzt.”

Lady Gaga ist ein Metalhead

Seit Ian erstmals Lady Gagas Stimme gehört habe, wollte er sie unbedingt mal ein Rock- oder Metal-Stück singen hören: “Unser Schlagzeuger Charlie Benante hatte irgendwann eine ihrer Shows besucht, sie danach getroffen, und die beiden wurden Freunde. Sie kennt sich gut im Metal aus, weiß über Anthrax, Metallica und einige andere Bands Bescheid.”

Lady Gaga sei ein Metalhead, so Ian weiter: "Sie kennt die Metaller, das Leben und Denken in der Welt des Metal – und deswegen kann sie auch sicher eine geile Metal-Performance bringen. Ich habe keine Ahnung ob sie mit Metallica noch etwas umsetzen will oder Metallica mit ihr etwas planen – aber wir wollen unbedingt zusammen mit ihr einen Song oder sogar ein komplettes Album schreiben."

Am Ende des Interviews dreht Ian völlig ab, nicht ohne ein Lachen: “Lass uns deine Band sein. Lass uns deine Band sein, Lady Gaga. Wir können gemeinsam wunderbare Musik erschaffen!”

Ob dies eine legendäre Kollaboration ergeben wird? Wir werden sehen und berichten weiter. Eventuell ist Scott Ian als Nominierter in der “Legend”-Kategorie bei den METAL HAMMER AWARDS in Berlin anzutreffen?