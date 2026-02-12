Seit FOR ALL KINGS (2016) wartet die Metal-Welt auf ein neues Album der Thrash Metal-Legenden Anthrax. In der Vergangenheit haben einzelne Band-Mitglieder immer wieder über den Arbeitsfortschritt des Nachfolgewerks gesprochen. Nun schaffte Bassist Frank Bello Klarheit. In einem Interview mit Long & McQuade Musical Instruments erklärte er, dass das Album bereits im Mai dieses Jahres erscheinen werde.

Neue Musik von Anthrax

„Das Album erscheint im Mai. Ich bin sehr stolz. Es ist so heavy“, sagte Bello. „Manche Parts sind echt schwer zu spielen – richtig schwer, was ich aber gerne sage, weil ich die Herausforderung mag. Ich verstehe nicht, wie Joey (Belladonna, Sänger – Anm.d.A.) so singen kann, aber er ist einfach der Hammer. Und ich bin total begeistert.“ Vor allem Fans der jüngeren Veröffentlichungen von Anthrax werden mit dem Ergebnis zufrieden sein, verspricht der Musiker.

„Wenn euch unsere letzten beiden Alben und die älteren Sachen gefallen haben, werden alle zufrieden sein, denn wir als Fans sind total aus dem Häuschen“, fügte er hinzu. „Und die liegen bereits eine Weile zurück, also danke Leute fürs Warten. Zehn Jahre sind inzwischen vergangen. Wir haben sichergestellt, dass es sich lohnt.“

Anfang Dezember sprach Schlagzeuger Charlie Benante im Podcast ‘100 Songs That Define Heavy Metal’ über den Stand des lang erwarteten Nachfolgers von FOR ALL KINGS. Darin erklärte er ebenfalls, dass die Fans mit Sicherheit mit dem Ergebnis des kommenden Werks zufrieden sein werden. „Nicht, weil es unser Album ist, sondern weil es einfach unglaublich gut ist“, so Benante. „Ich weiß, die Produktion hat lange gedauert, aber ich glaube, die Leute werden wirklich überrascht sein und es verstehen. Sie werden denken: ‚Oh mein Gott! Das Warten hat sich gelohnt.‘ Das denke ich jedenfalls.“

