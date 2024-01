The Pretty Reckless arbeiten an neuem Album

The Pretty Reckless scheinen offenbar tatkräftig an einem neuen Album zu arbeiten. Die Band gab mehrere Hinweise darauf, dass sie derzeit an ihrer nächsten Platte werkelt. Taylor Momsen (Gesang) bestätigte die Gerüchte.

Neues Album in Kürze?

Empfehlung der Redaktion Halestorm: “Keine Rivalität zwischen Lzzy und Pretty Reckless-Sängerin” Halestorm-Frontfrau Lzzy Hale bestreitet jegliche Rivalität zwischen ihr und Pretty Reckless-Sängerin Taylor Momsen. Vor wenigen Tagen haben The Pretty Reckless auf ihrem Instagram-Account ein kurzes Video aus dem Studio geteilt. Betitelt war der dieser schlicht mit „#5#“ – ein möglicher Hinweis auf das kommende fünfte Album der Band, so die Vermutungen. Taylor Momsen schürte die Spekulationen weiter, indem sie nur einen Tag später ein Foto von sich mit Jonathan Wyman, dem Produzenten von DEATH BY ROCK AND ROLL (2021), postete und damit mögliche Spekulationen über eine erneute Zusammenarbeit anheizte. In einem Interview mit Radiosender 99.7 bestätigte die Musikerin nun die Gerüchte, sie und ihre Band-Kollegen würden an einem neuen Album arbeiten.

„Wir fühlen uns alle großartig“, sagte sie. „Wir haben Spaß und schließen den Tourneezyklus von DEATH BY ROCK AND ROLL ab. Das neue Album schlägt das nächste Kapitel auf. Wir haben bereits damit begonnen. Wir sind im Studio gewesen.“ Auf die Frage, wann Fans mit neuer Musik von The Pretty Reckless rechnen können, antwortete Taylor: „Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird. Es gibt noch keine Termine für irgendjemanden oder sonst irgendwelche weiteren Informationen. Aber der ganze Schaffensprozess war wahnsinnig aufregend.“

