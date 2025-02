Nickelback wissen gerade nicht, wie es weitergehen soll

auch interessant

Seit der Veröffentlichung ihres letzten Langspielers vor drei Jahren ist es zumindest musikalisch etwas ruhiger um Nickelback geworden. Zwar sind die Kanadier immer wieder auf Tour, ebenso wurden vergangenes Jahr die Dokumentation ‘Hate To Love: Nickelback’ und das Live-Album LIVE FROM NASHVILLE veröffentlicht, aber mit neuer Musik tun sie sich derzeit schwer. Zumindest ließ das Bassist Mike Kroeger im Interview mit Rock Feed verlauten.

Empfehlung der Redaktion Nickelback: Der Hass in der Frühphase hat sie abgehärtet Alternative Metal, Alternative Rock, Hard Rock , Pop-Rock, Post Grunge In den frühen Tagen ihrer Karriere hatten Nickelback mit reichlich Hass zu kämpfen. Das hat die Band auf den Umgang in den Sozialen Medien vorbereitet. Auf die Frage, was als nächstes für die Band ansteht, antwortete Kroeger: „Obwohl es so aussieht, als wären wir ein Aushängeschild für Heimwerken und würden immer wissen, was wir tun, wissen wir eben nicht immer, was wir tun. Und im Moment wissen wir nicht genau, was als nächstes kommt.“ So seien Ideen vorhanden, jedoch gestalte sich die Umsetzung nicht so leicht, wie er weiter erklärt: „Wir reden darüber, ins Studio zu gehen und aufzunehmen. Aber wir versuchen, eine andere Idee zu entwickeln, als nur ein Album zu schreiben, aufzunehmen, auf Tour zu gehen und so den Zyklus zu wiederholen.“

Etwas anderes

„Wir versuchen, etwas zu schaffen, das ein bisschen anders ist. Und da wir schon zehn Alben herausgebracht haben, treten wir nun ein wenig auf die Bremse.“ Laut dem Bassist bestehe keine Eile, und er fügt hinzu: „Wir werden es tun, wenn es sich richtig anfühlt, und nicht vorher.“ Innerhalb der Band wurde Kroegers Aussage zufolge vor langer Zeit eine Regel aufgestellt: „Ein Album pünktlich oder dann zu veröffentlichen, wenn es fertig ist. Und wir haben uns immer dafür entschieden, ein Album zu veröffentlichen, wenn es fertig ist. Etwas Halbherziges oder Halbfertiges zu überstürzen, wird bei dieser Gruppe nicht passieren.“ Mal schauen, was das Quartett letzlich ausheckt.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.