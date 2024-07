Nickelback: Der Hass in der Frühphase hat sie abgehärtet

Nickelback ernteten zu Beginn ihrer Karriere viel Hass. Im Podcast ‘The Downbeat Podcast’ sprach Bassist Mike Kroeger nun über die turbulenten Anfänge der Band und erklärte, dass der raue Umgang mit ihrer Musik sie auf die Negativkommentare in den Sozialen Medien vorbereitet habe.

Nickelback: So erging es der Band in den Anfangstagen

„Es war das Trainingsgelände für Cybermobbing", sagte Kroeger. „Jeder lernte, wie man Leute online schikaniert, und wir waren Patient Nummer 0 des Cybermobbings in den Sozialen Medien. Es war ätzend. Aber es stellte sich heraus, dass es der Probelauf dessen war, was später funktionieren würde. Wenn ich mir rückblickend die Entwicklung unserer Karriere im Vergleich zur Zahl der Hater anschaue, würde ich nicht wollen, dass die Hater weniger werden. Denn wir waren nie so erfolgreich wie damals, als uns alle hassten. Jetzt, da die Leute anfangen, uns zu mögen, ist mir das egal. Inzwischen mache ich mir Sorgen, dass unsere Karriere vorbei sein könnte. Ich hoffe nicht."

Mike ging auf die Tatsache ein, dass Hass und Negativität leider mit vielen Social Media-Plattformen Hand in Hand gehen, und sagte: „Ich weiß, dass Musik für die Leute eine sehr emotionale Sache ist – das verstehe ich –, aber sie enthüllt auch eine echte Schwäche der menschlichen Natur […]. Wir mögen Negativität wirklich, sehen wirklich gerne, wie Menschen verletzt werden. Menschen, die erfolgreich sind und denen es gutgeht, wollen wir am liebsten untergehen sehen. Ein Blick auf das britische Königshaus genügt: Diese Menschen bekommen Krebs und es ist das Einzige, worüber alle sprechen. Jemand wird getötet und es heißt: ‚Das sind großartige Neuigkeiten.‘ Also, was zum Teufel ist los mit diesen Menschen?“

