Nach ‘Deceiver, Deceiver’ erschien ein weiterer neuer Song der Melodic Death-Metaller Arch Enemy. Ein zugehöriger Videoclip lauert ebenfalls.

Im vergangenen Oktober meldeten sich Arch Enemy endlich wieder mit einem neuen Song (‘Deceiver, Deceiver’). Am heutigen 09. Dezember ist schon das nächste neue Stück veröffentlicht, und um 18 Uhr feiert das zugehörige Video seine Premiere. ‘House Of Mirrors’ wurde von Jacob Hansen gemischt und gemastert, der Clip wurde von Grupa13 realisiert. "Die Idee zu diesem Song sprang schon lange in meinem Kopf herum", erklärt Gitarrist Michael Amott. "Jetzt endlich ist er fertig. Alles begann mit dem Gitarrenmotiv, welches auch den Track einleitet. Das galoppierende Achtziger Jahre-Metal-Gefühl der Strophen entwickelte sich dann ganz natürlich daraus. Wie immer bei uns hatten…