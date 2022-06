Foo Fighters kündigen Taylor Hawkins-Tribute-Konzerte an

Der plötzliche und tragische Tod des Foo Fighters-Schlagzeugers Taylor Hawkins am 25. März 2022 im Alter von 50 Jahren hat die Rock-Gemeinde erschüttert. Jetzt hat die Band zwei offizielle Tribute-Konzerte zu Ehren ihres gefallenen Bruders angekündigt.

Die „Taylor Hawkins Tribute Concerts“ sollen am 3. September im Wembley Stadion in London und am 27. September im Kia Forum in Inglewood, Kalifornien, stattfinden. Bei beiden Konzerten soll ein Star-Aufgebot von Hawkins‘ Freunden und Kollegen auftreten.

In Erinnerung an einen legendären Musiker

In der offiziellen Bekanntgabe heißt es:

Weitere Informationen zu den Konzerten sind auf der Website der Foo Fighters zu finden. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, was die Tickets, das Line-up und die Vorverkaufsdaten anbelangt, könnt ihr euch in die Mailing-Liste der Foo Fighters eintragen.

Back to live

Die Band hat außerdem ein offizielles Statement der Familie Hawkins veröffentlicht:

A Message from The Hawkins Family pic.twitter.com/mOOI9PXtJD — Taylor Hawkins (@taylorhawkins) June 8, 2022

