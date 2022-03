Zum Kinostart des Foo Fighters-Film ‘Studio 666’ will Dave Grohl gleich ein ganzes Metal-Album der fiktiven Band Dream Widow veröffentlichen.

[Update vom 18.02.2022:] Die Foo Fighters haben kürzlich einen astreinen Thrash Metal-Track mit Black Metal- sowie Motörhead-Anstrich rausgehauen (siehe Originalmeldung unten). Wie Bandboss Dave Grohl nun in einem Interview mit dem "Rolling Stone" verraten hat, ist es nicht bei dem einen Song geblieben. Nein: Der ehemalige Nirvana-Drummer hat gleich ein ganzes Metal-Album in der Hinterhand. Probot reloaded? Das ganze Unterfangen hat freilich mit der Ende Februar im Kino anlaufenden Horrorkomödie ‘Studio 666’ zu tun. Im Film wollen die Foo Fighters in einem Landhaus ihr neues Album einspielen. "Und schließlich entdecke ich diesen gruseligen Keller, in dem ich dieses Tape von…