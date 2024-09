Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl intonierte kürzlich den Tenacious D-Klassiker ‘Tribute’ bei einer Liveshow in den Vereinigten Staaten.

Tenacious D liegen gerade auf Eis. Dave Grohl findet das allem Anschein nach gar nicht mal so cool. Immerhin stimmte der Foo Fighters-Chef beim Stadionkonzert in Denver, Colorado am 3. August 2024 den größten Hit von Jack Black und Kyle Gass an (siehe Video unten ab circa einer Stunde und 31 Minuten). Zu Ende zu singen schaffte der Ex-Nirvana-Drummer ‘Tribute’ jedoch nicht -- seine Ausrede: "Ich hab' in dem Song nur Schlagzeug gespielt." Unschöner Aussetzer Kurz nach dem missglückten Attentat auf Donald Trump gastierten Tenacious D in Sydney. Kyle Gass feierte überdies seinen 64. Geburtstag. Als der Glatzkopf auf der Bühne…