Dave Grohl veranstaltet Barbecue für Hunderte Obdachlose

auch interessant

Auch Rock-Stars haben eine soziale Ader: Foo Fighters-Chef Dave Grohl bekochte jüngst Hunderte Obdachlose. Grund dafür war ein von der Rettungsmission Hope The Valley veranstaltetes Barbecue, bei dem er rund 500 Mahlzeiten zubereitete.

Eine gute Tat

Empfehlung der Redaktion Dave Grohl (Foo Fighters) ist fast vollständig taub Rock Foo Fighters-Frontmann Dave Grohl enthüllt, dass er seit nunmehr zwanzig Jahren an nahezu vollständiger Taubheit leidet. Rowan Vansleve, CEO von Hope Of The Valley (eine Organisation, die sich um Obdachlose in und um Las Vegas und Los Angeles kümmert), hat ein mit Dave Grohl aufgenommenes Video gepostet. Insgesamt 16 Stunden stand der Musiker hinter dem Grill und brutzelte Rippchen und Filets. In dem Video ist er bei der Zubereitung zusehen, während im Hintergrund ‘My Hero’ zu hören ist. Rowan Vansleve kommentierte den Beitrag mit den Worten: „Inmitten der Stürme dieser Woche. Hier kocht Dave Grohl über 500 Portionen des besten Barbecues für die Bewohner unserer Unterkünfte. Das ist klasse.“ Auch auf Twitter wurden Beiträge des Ereignisses geteilt.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Rowan Vansleve (@rvansleve)

So, without telling anyone, Dave Grohl brought his giant smoker and cooked/fed barbecue and sides for 500 folks at Hope Mission in L.A. during the storms. Paid for it all. Worked 16 hours. So, when the aliens get here and ask “who’s in charge?”, I think we take them to Dave… https://t.co/CFIH4GOsfb pic.twitter.com/6BrUqjsgA6 — Liz Allman Seccuro (@LizSeccuro) February 28, 2023

The amazing Dave Grohl of the Foo Fighters volunteered with The Hope Mission in LA and cooked BBQ for 16 hours serving just about 500 meals to the homeless as well as paid all expenses to make it possible. I love stories like this. 💙 pic.twitter.com/oqMbiXMI2G — Ricky Davila (@TheRickyDavila) February 28, 2023

GREATEST HITS auf Amazon.de bestellen!

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.