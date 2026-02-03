1965 gegründet, feiern die Scorpions ihr 60. Band-Jubiläum einfach auch dieses Jahr weiter. Aus diesem Anlass legen Rudolf Schenker, Matthias Jabs und Co. nun ihr 1972 veröffentlichtes Debütalbum neu auf — und zwar in einer besonderen Edition. LONESOME CROW gibt es jetzt neu von Grammy-Gewinner Hans-Martin Buff gemischt und neu gemastert in einer streng limitierten Auflage.

Edles Teil

Scorpions-Frontmann Klaus Meine preist die Scheibe hierfür eigens in den Sozialen Medien an: „Hallo, hier ist Klaus Meine. 60 Jahre Scorpions — man glaubt es kaum. Und hier ist unser Debütwerk LONESOME CROW. Ihr könnt es jetzt vorbestellen!“ Interessenten surfen dafür einfach hinüber in den METAL HAMMER SHOP.

Das frisch aufpolierte Audio basiert auf den originalen Multitrack-Aufnahmen von Toningenieur Conny Plank, der im 20. Jahrhundert als angesehener Produzent für unter anderem Kraftwerk, Joachim Witt, Gianna Nannini, Killing Joke und Heinz Rudolf Kunze gearbeitet hat. Zusätzlich kommt LONESOME CROW mit einem exklusiven Linernotes-Interview mit Klaus Meine und Rudolf Schenker. Das Scorpions-Debüt gibt es wahlweise in streng limitiertem, transparentem Vinyl oder als Compact Disc im Digi Sleeve.

Zuletzt mussten die Scorpions Abschied von einem ehemaligen Mitglied nehmen: Der frühere Bassist Francis Buchholz ist im Alter von 71 Jahren verstorben. Der Musiker litt an Krebs — diesen Kampf hat er nun leider verloren, wie seine Familie in den Sozialen Medien am 22. Januar 2026 mitteilte. „Mit überwältigender Traurigkeit und schweren Herzens überbringen wir die Nachricht, dass unser geliebter Francis gestern nach einem Kampf gegen den Krebs verstorben ist“, heißt es in dem Statement. „Er ist friedlich aus dieser Welt geschieden, umgeben von Liebe. Unsere Herzen sind gebrochen. Während seinem Kampf mit dem Krebs blieben wir an seiner Seite und stellten uns jeder Herausforderung als eine Familie — genau, wie er es uns gezeigt hat.

An seine Fans auf der ganzen Welt: Wir wollen euch für eure unerschütterliche Treue, eure Liebe und den Glauben danken, den ihr während seiner unglaublichen Reise in ihn gesteckt habt. Ihr habt ihm alles gegeben — und im Gegenzug hat er euch seine Musik gegeben. Auch wenn die Saiten nun verklungen sind, bleibt seine Seele in jeder Note, die er gespielt hat, sowie in jedem Leben, das er berührt hat. In Liebe und Dankbarkeit, Hella, Sebastian, Louisa und Marietta.“ Auch die Scorpions meldeten sich wegen Francis’ Tod zu Wort: „Sein Vermächtnis mit der Band wird für immer weiterleben. Und wir werden stets die vielen guten Zeiten, die wir zusammen hatten, in Erinnerung behalten. Unsere Herzen sind bei Hella [Ehefrau], seiner Familie und seinen Freunden.“

