2025 scheint niemand um die Scorpions herumzukommen. Anfang Juli feierte die Band ihren 60. Geburtstag mit einer großen Liveparty in der Heinz von Heiden Arena in ihrer Heimat Hannover. Zu den geladenen Gästen gehörten keine Geringeren als Bülent Ceylan, Alice Cooper und Judas Priest. Das aufgezeichnete Konzert soll zudem am 14. November unter dem Titel COMING HOME LIVE veröffentlicht werden. Obendrein ist derzeit ein Film in Arbeit, der die beeindruckende Geschichte der Band darstellen soll.

Lernen und lehren

Nun steigen Klaus Meine, Rudolf Schenker und Matthias Jabs auch noch in den Bildundssektor ein. Ihrer langjährige Erfahrung wollen die Scorpions jetzt nämlich auch mit anderen teilen. In einem Online-Kurs erklären sie angehenden Musikern, was es braucht, um auf dem harten Pflasters des Musikgeschäfts lange erfolgreich zu sein. Der Haken: Der Kurs ist natürlich nicht umsonst. Schlappe 129 Euro kostet das Gesamtpaket, das über die Seite Meet Your Master angeboten wird.

Unter dem Motto „Lerne von den Besten“ gibt es dort beispielsweise Kurse von Bestseller-Autor Sebastian Fitzek, Comedy-Queen Anke Engelke, Schauspieler Til Schweiger oder auch Star-Koch (und Seasons In Black-Frontmann) Ludwig „Lucki“ Maurer. Nun gehören auch die Scorpions zum Portfolio der Plattform. Der angebotene Kurs umfasst mehr als sieben Stunden Lernvideos sowie ein dazugehöriges E-Book. Laut Beschreibung lehren Schenker und Co., „wie die Scorpions ihren unverwechselbaren Sound entwickelt haben.“ Weiterhin erfahren Interessierte, „wie Songs entstehen, wie Emotion, Technik und Storytelling zusammenwirken und was es heißt, als Musiker seine eigene Stimme zu finden.“

Ebenfalls gibt es exklusive Einblicke hinter die Kulissen eines Konzerts und in die Studioarbeit: „Welche Rolle Produzenten spielen, wie ein Song im richtigen Setting wächst – und warum man manchmal den ersten Take behalten sollte.“ Abschließend wird der Kurs wie folgt angepriesen: „Auch das große Ganze fehlt nicht: Wie man sich im Music Business behauptet, mit Rückschlägen umgeht und als Künstler Haltung zeigt. Die Scorpions zeigen, wie Musik Menschen verbindet – über Generationen, Grenzen und Kulturen hinweg. Ein Kurs, der dich nicht nur technisch weiterbringt, sondern dich inspiriert, an deinen Traum zu glauben.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.