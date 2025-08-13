Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Ugly Kid Joe: Neues Album ist fertig aufgenommen

Ugly Kid Joe, Klaus Eichstadt
Klaus Eichstadt mit Ugly Kid Joe @ KK's Steel Mill, am 11. November 2022 in Wolverhampton, England.
Foto: Redferns via Getty Images, Katja Ogrin. All rights reserved.
von
Ugly Kid Joe haben in den vergangenen Monaten an neuer Musik gearbeitet. Die Aufnahmen sind sogar schon im Kasten.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Seit ihrer Wiedervereinigung 2010 haben Ugly Kid Joe erst zwei Studioalben veröffentlicht. Zuletzt erschien RAD WINGS OF DESTINY 2022. Gefühlt sind die kalifornischen Hard-Rocker nonstop live unterwegs, und doch wurde im Hintergrund an neuem Material gewerkelt, wie Gründungsmitglied und Gitarrist Klaus Eichstadt zu Protokoll gab.

Im Gespräch mit Neil Jones von TotalRock wurde Eichstadt nach einem möglichen neuen Album gefragt. Er erklärt: „Eigentlich sind wir mit den Aufnahmen so gut wie fertig – mit dem Aufnahmeteil. Und wir mischen ungefähr 10 oder 11 Songs – ich kenne die Gesamtzahl im Moment nicht einmal –, aber wir sind kurz davor, unsere nächste Platte fertigzustellen.“

Mehr Heavy Metal

Zur musikalischen Ausrichtung des neuen Materials gibt der Ugly Kid Joe-Gitarrist an: „Es ist mehr Heavy Metal als die letzte Platte. Und wir sind alle sehr aufgeregt deshalb. Es gibt viele Songs, die live richtig gut werden – Songs mit viel Energie.“ Dann fügt er hinzu: „Ich weiß, es klingt vielleicht klischeehaft, aber ich würde sagen, es ist momentan zweifellos mein liebstes Album, das wir je gemacht haben.“ Überraschend ehrlich gibt Eichstadt zu: „Die letzte Platte war nicht meine Lieblingsplatte, aber diese hier ist es, Lied für Lied.“ Ihm zufolge haben die Vorgängeralben lediglich gute Momente.

Stairway to Hell (CD+DVD)
Stairway to Hell (CD+DVD) Für € 17,99 bei Amazon kaufen

Eingespielt wurden die neuen Songs in den jeweiligen hauseigenen Studios und „sogar unterwegs. Wir haben unterwegs in der Garderobe ein paar Gesangsaufnahmen und so gemacht.“ Da Dave Fortman (ebenfalls Gitarrist) gleichsam der Produzent des Albums ist, sei dies kein Problem gewesen. Der Aufnahmeprozess habe sich im Lauf der Jahrzehnte einfach verändert. „Es ist wie Zoom für Leute, die beruflich an Meetings teilnehmen müssen“, erklärt Eichstadt.

„Wie gesagt, wir haben in Umkleidekabinen aufgenommen. Ich habe etwas in einem Flughafen gesungen. Da ist diese eine Harmonie, und ich habe sie ganz leise gemacht, und vielleicht hat sie es auf die Platte geschafft. Ich saß dabei im Wartebereich.“ Vielleicht gibt es ja schon eine erste Kostprobe, wenn Ugly Kid Joe im November zusammen mit Life Of Agony nach Deutschland kommen.

Youtube Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.

teilen
mailen
teilen

Themen

Aufnahmen Klaus Eichstadt Live-Termine neues Album Studio Ugly Kid Joe
Danko Jones kündigen neues Studioalbum an
Danko Jones
Zwei Jahre nach ELECTRIC SOUNDS kündigen Danko Jones ihr zwölftes Studioalbum an. Einen Vorgeschmack geben gleich zwei Vorab-Singles.
Mit ‘What You Need’ haben Danko Jones bereits im April die Eröffnungsnummer ihres neuen Albums veröffentlicht. Erst kürzlich folgte mit ‘Everyday Is Saturday Night’ der zweite Song und nun die offizielle Albumankündigung. Das neueste Studiowerk trägt den Titel LEO RISING und soll am 21. November 2025 via Perception (Teil von Reigning Phoenix Music und Sonic Unyon) erscheinen. Kein Schnickschnack Produziert wurden die elf frischen Songs von Grammy- und Juno-Preisträger Eric Ratz. Außerdem hat Gitarrenlegende Marty Friedman (Ex-Megadeth) bei der Nummer ‘Diamond In The Rough’ einen Gastauftritt. Während John Calabrese die Bassspuren von Finnland aus beisteuerte, flog Drummer Rich Knox für die Aufnahmen extra nach…
Weiterlesen
Zur Startseite