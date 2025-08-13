Ugly Kid Joe: Neues Album ist fertig aufgenommen

Seit ihrer Wiedervereinigung 2010 haben Ugly Kid Joe erst zwei Studioalben veröffentlicht. Zuletzt erschien RAD WINGS OF DESTINY 2022. Gefühlt sind die kalifornischen Hard-Rocker nonstop live unterwegs, und doch wurde im Hintergrund an neuem Material gewerkelt, wie Gründungsmitglied und Gitarrist Klaus Eichstadt zu Protokoll gab.

Im Gespräch mit Neil Jones von TotalRock wurde Eichstadt nach einem möglichen neuen Album gefragt. Er erklärt: „Eigentlich sind wir mit den Aufnahmen so gut wie fertig – mit dem Aufnahmeteil. Und wir mischen ungefähr 10 oder 11 Songs – ich kenne die Gesamtzahl im Moment nicht einmal –, aber wir sind kurz davor, unsere nächste Platte fertigzustellen.“

Mehr Heavy Metal

Zur musikalischen Ausrichtung des neuen Materials gibt der Ugly Kid Joe-Gitarrist an: „Es ist mehr Heavy Metal als die letzte Platte. Und wir sind alle sehr aufgeregt deshalb. Es gibt viele Songs, die live richtig gut werden – Songs mit viel Energie.“ Dann fügt er hinzu: „Ich weiß, es klingt vielleicht klischeehaft, aber ich würde sagen, es ist momentan zweifellos mein liebstes Album, das wir je gemacht haben.“ Überraschend ehrlich gibt Eichstadt zu: „Die letzte Platte war nicht meine Lieblingsplatte, aber diese hier ist es, Lied für Lied.“ Ihm zufolge haben die Vorgängeralben lediglich gute Momente.

Eingespielt wurden die neuen Songs in den jeweiligen hauseigenen Studios und „sogar unterwegs. Wir haben unterwegs in der Garderobe ein paar Gesangsaufnahmen und so gemacht.“ Da Dave Fortman (ebenfalls Gitarrist) gleichsam der Produzent des Albums ist, sei dies kein Problem gewesen. Der Aufnahmeprozess habe sich im Lauf der Jahrzehnte einfach verändert. „Es ist wie Zoom für Leute, die beruflich an Meetings teilnehmen müssen“, erklärt Eichstadt.

„Wie gesagt, wir haben in Umkleidekabinen aufgenommen. Ich habe etwas in einem Flughafen gesungen. Da ist diese eine Harmonie, und ich habe sie ganz leise gemacht, und vielleicht hat sie es auf die Platte geschafft. Ich saß dabei im Wartebereich.“ Vielleicht gibt es ja schon eine erste Kostprobe, wenn Ugly Kid Joe im November zusammen mit Life Of Agony nach Deutschland kommen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.