Taylor Swift, der momentan wohl größte Pop-Star auf dem Planeten, und ihr Freund Travis Kelce (Football-Spieler bei den Kansas City Chiefs) haben sich bekanntlich verlobt, was sich vermutlich sogar bis in Rock- und Metal-Kreise herumgesprochen hat. Bis zu Foreigner auf jeden Fall, denn die Siebziger- und Achtziger-Helden haben dem zukünftigen Ehepaar einen ziemlich coolen Vorschlag unterbreitet.

Experten in Sachen Liebe

Und zwar bieten Foreigner den beiden Turteltäubchen an, auf ihrem Hochzeitsfest als Hochzeitband aufzuspielen. Genügend Mitsing-Schunkler haben die US-Rocker sicherlich im Gepäck — darunter die ultimative Schmalzballade ‘I Want To Know What Love Is’, welche die Gruppe als Argument in ihrem „offenen Brief“ an die Verlobten anführt: „Liebe Taylor Swift und Travis Kelce, wir wissen, was Liebe ist. Wir haben nämlich 40 Jahre damit verbracht, es herauszufinden… Und jetzt habt ihr es auch herausgefunden. Bitte akzeptiert dies als unser formelles Angebot, eure Hochzeitsband zu sein. Alles Gute, Foreigner.“

Stilvoller und romantischer als Foreigner könnte eine Hochzeitsband eigentlich kaum sein, oder? Die Frage ist nur: In welcher Besetzung würde die Formation den Gig absolvieren? Der langjährige Sänger Kelly Hansen hat nach der diesjährigen Sommertournee der Band das Mikro an Gitarrist Luis Maldonado übergeben. Allerdings meldete sich zuletzt auch Originalsänger Lou Gramm zurück — für ausgewählte Termine. Zudem offenbarte Gitarrist und Mastermind Mick Jones im Februar 2024, dass er an Parkinson laboriert, weshalb er zuletzt nicht mehr regelmäßig mit auf der Bühne stand. Sprich: Ein bisschen scheint der Lack mittlerweile wohl ab zu sein. Aber trotzdem: Foreigner auf der eigenen Hochzeit? Nach dieser ersten Offerte würde es von Größe und Musikgeschmack zeugen, wenn Swift und Kelce hierbei zusagen.

