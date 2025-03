auch interessant

In der Regel sind die Mitglieder der Livebands von Pop-Stars nicht wirklich spannend. Zwischenzeitlich bildete Demi Lovato mit Nita Strauss (hauptamtlich bei Alice Cooper, ehemals The Iron Maidens) eine willkommene Ausnahme. Nun kann man auch einen Blick auf den Tieftöner von Taylor Swift riskieren. Denn Bassist Amos Heller ist tatsächlich ein ausgemachter Metalhead.

Kostproben

Wer es nicht glaubt, kann sich jedoch in Bild und Ton von Hellers metallischer Seite und seinen spielerischen Fähigkeiten überzeugen. Denn der 47-Jährige hat wirklich einiges auf dem Kasten — was er ja auch haben muss, immerhin steht er in Diensten von Taylor Swift, der aktuell wahrscheinlich größten Musikerin auf dem Planeten, die zuletzt gefühlt jedes Stadion der Welt mehrfach ausverkauft hat. Wie dem auch sei: In einem neuen Video des Bassherstellers Dingwall zockt sich Amos durch den Dream Theater-Klassiker ‘Caught In A Web’ von AWAKE, dem dritten Studioalbum der Progressive-Metaller aus dem Jahr 1994.

Doch das soll längst nicht alles gewesen sein — wir haben noch einen kleinen Nachschlag in petto. Und zwar handelt es sich hierbei um ein Cover eines guten alten Metallica-Brechers. So hat sich Taylor Swift-Bassist Amos Heller den …AND JUSTICE FOR ALL-Track ‘Blackened’ vorgenommen. Dabei gibt Heller eine mehr als ordentliche Figur ab. Man lehnt sich wohl nicht zu weit aus dem Fenster, wenn man behauptet, sogar Lars Ulrich und James Hetfield hätten ihre helle Freude daran — obwohl die beiden bekanntlich dafür verantwortlich waren, Jason Newsteds Bassspuren auf der Platte fast unhörbar herunterregeln zu lassen.

