Eigentlich sollten Twisted Sister 2026 auf große Jubiläumstournee anlässlich ihres 50. Geburtstags gehen. Doch am 5. Februar gab Frontmann Dee Snider überraschend bekannt, dass er alle anstehenden Termine aufgrund gesundheitlicher Probleme absagen müsse. Nun äußert sich auch Gitarrist Jay Jay French in einem Statement in den Sozialen Medien. Darin sprach er über den weiteren Verlauf der Band.

Die Zukunft der Band

„Heute ist der 50. Jahrestag von Dees Vorspiel bei der Band. 1976. Hier ist der Tagebucheintrag: ‚Danny Snider – damals noch nicht Dee – Vorspiel für Twisted Sister, 7. Februar 1976.‘ Seit 50 Jahren stehen Eddie (Ojeda, Gitarrist – Anm.d.A.) und ich Seite an Seite mit Dee, nicht bei Hunderten, sondern bei Tausenden von Konzerten. Man kennt ja das Klischee im Sport: Wenn ein großartiger Sportler seine Karriere beendet, sagt man, er habe alles gegeben“, sagte French.

„Nun, ich kann euch sagen, was Dee angeht: Er hat alles auf der Bühne gegeben. Er hat alles gegeben, und sein Körper sagt ihm jetzt: ‚Ich kann nicht mehr.‘ Wenn dir das jemand sagt, musst du es akzeptieren und weitermachen. Bitte versteht, dass uns diese Entscheidung schwergefallen ist, aber wir hatten keine andere Wahl, als die Konzerte abzusagen.

Was die Zukunft von Twisted Sister angeht, werden Eddie Ojeda und ich uns in den nächsten Wochen zusammensetzen, um zu besprechen, ob und welche Möglichkeiten es für uns gibt, weiterzumachen. Bis dahin wisst einfach, dass die SMFs (Kurzform für ‚Sick Motherfucker‘, Bezeichnung für die Fans von Twisted Sister – Anm.d.A.) weltweit das sind, was uns am Leben erhalten und uns motiviert hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Jay Jay French (@jayjayfrench)

Wir lieben euch und werden alles tun, um euren Erwartungen als Fans immer gerecht zu werden, denn niemand versteht Fantum besser als wir. Wir wissen alles, was ihr je für uns getan habt, sehr zu schätzen und hoffen, euch in Zukunft wiederzusehen. Danke.“

—

