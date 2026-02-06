Das kommt aus heiterem Himmel: Twisted Sister wollten dieses Jahr eigentlich auf große Reunion-Tournee um die ganze Welt gehen — anlässlich ihres 50. Band-Jubiläums. Daraus wird nun leider nichts, denn die Hard-Rocker haben sämtliche Termine abgesagt. Der Grund: Zu den bisherigen gesundheitlichen Problemen von Frontmann Dee Snider ist ein weiteres hinzugekommen. Das Herz macht ihm zu schaffen. Die Zukunft der Gruppe ist dadurch überdies offen.

Offene Zukunft

„Mit Bedauern sagen Twisted Sister die Feierauftritte zum 50. Jubiläum ab — und zwar wegen des plötzlichen und unerwarteten Rücktritts von Lead-Sänger Dee Snider, der durch eine Reihe von gesundheitlichen Herausforderungen verursacht wurde“, heißt es im offiziellen Statement, das die Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda unterzeichnet haben. „So wurde die Band gezwungen, alle Konzerte abzusagen, beginnend mit dem Termin am 25. April in São Paulo und anhaltend durch den Sommer. Die Zukunft von Twisted Sister wird in den nächsten Wochen entschieden. Bleibt dran für Neuigkeiten.“

Darüber hinaus hat sich das Management von Dee Snider ebenfalls zu Wort gemeldet: „Ein Leben lang ist Dee Snider in legendärer sowie aggressiver Manier aufgetreten — das fordert nun seinen Tribut von seinem Körper und seiner Seele. Was die Öffentlichkeit (bis jetzt) nicht wusste, leidet der 70-jährige Snider an Arthrose. Er hatte über die Jahre schon mehrere Operationen, nur um weitermachen und lediglich ein paar Songs hintereinander unter Schmerzen darbieten zu können. Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, hat Dee kürzlich herausgefunden, dass das Niveau der Intensität, das er seinem Lebenswerk gewidmet hat, auch von seinem Herzen Tribut gefordert hat.

Neue Grenzen

Er kann nicht mehr länger die Grenzen der Rock’n’Roll-Wut so verschieben, wie er es jahrzehntelang getan hat. Dazu sagt Snider selbst: ‚Ich weiß nicht, wie ich sonst rocken soll. Die Idee, langsamer zu machen, kann ich nicht akzeptieren. Da ziehe ich lieber von dannen als ein Schatten meiner selbst zu sein.’ In den unsterblichen Worten von Dirty Harry ausgedrückt: ‚Ein Mann muss seine Grenzen kennen.’ Traurigerweise kennt Dee Snider jetzt seine.“

Der Twisted Sister-Frontmann hatte nach der Verkündung der Reunion schon darüber gesprochen, wie seine gesundheitlichen Probleme zum Auslöser für die angedachte und nun abgesagte Wiedervereinigung wurden: „Ich werde nicht lügen, ich kann euch nur so viel erzählen, aber es ist die Wahrheit. Ich bin dieses Jahr 70 Jahre alt geworden und hatte größere Gesundheitliche Probleme. Ich bin okay, aber es hat mich aufgeschreckt. Ich werde nicht sagen, was genau es war und ich bin in Ordnung, aber es hat dazu geführt, dass ich einiges neu überdenke. […]

Mit 40, 50, 60 Jahren, dachte ich, ich sei ein Übermensch. Twisted Sister gingen vor zehn Jahren in Rente, was mich zerrissen hat. Und nun, mit 70 passierte etwas, und es war ehrlicherweise eine Reevaluation. […] Teil davon war es, mich zu fragen, ob ich wirklich bereit bin, zu gehen. Und man weiß nie, wann man still in die Nacht geht. Man weiß nie, wann die eigene Zeit vorbei ist. Und will ich wirklich nicht gehen, ohne vorher noch mal richtig gerockt zu haben?

