Im letzten Jahr war es die große Überraschung für Twisted Sister–Fans und auch die Band selbst, als Sänger Dee Snider sich doch für eine Reunion entschied. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt, wie es in der Ankündigung vergangenen September hieß. Neben Snider stehen natürlich die beiden Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda auf der Bühne. Für die Rhythmusfraktion sind Bassist Russell Pzütto und Drummer Joe „Seven“ Franco zuständig.

Große Fragen

Bei Talking The Talk With Don sollte Jay Jay French jüngst dazu Auskunft geben, ob die Tournee ausgedehnt oder doch eher klein gehalten wird. Laut des Gitarristen bleibt die Tour „wahrscheinlich sehr kontrolliert“: „Es war nie geplant, das zu wiederholen. Niemals. Ich musste erst dazu überredet werden. Und will man das wirklich? In gewisser Weise ist es eine Ehrentournee. Sie heißt ‚Twisted Forever, Forever Twisted’. Sie steht für 50 Jahre Bandgeschichte von Eddie, Dee und mir, die wir seit Februar 1976 Seite an Seite gestanden haben.“

Der weitere Verlauf des Gesprächs drehte sich um die Song-Auswahl für die Reunion-Tour. Demnach gebe es sicherlich Nummern aus dem umfangreichen Twisted Sister-Katalog, die French gern mal live präsentieren würde. „Das Problem ist: Wenn man 60 oder 75 Minuten spielt, steckt man im selben Dilemma wie jede andere Band, die seit 50 Jahren zusammen ist und unzählige Alben veröffentlicht hat. Und zwar: Spielt man die 17 Songs, die alle hören wollen, oder ersetzt man ein paar davon durch weniger bekannte Stücke? Das ist immer die große Frage.“

Seine Antwort darauf lautet letztlich: „Wenn man für die Fans spielt, gibt man ihnen genau das, was sie wollen.“ Aus diesem Grund treffen sich die Musiker regelmäßig zum Proben, wobei nicht nur die Hits auf der Tagesordnung stünden. Dazu erklärt French: „Wir haben ein paar Songs im Kopf, die wir noch nicht so oft gespielt haben. Die probieren wir einfach mal aus und sehen dann, wie sie klingen.“

—

