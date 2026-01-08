Toggle menu

Metal Hammer

 Search

Twisted Sister spielen vermutlich nur Hits bei Reunion-Tour

Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Jay Jay French, Twisted Sister @ Bang Your Head 2016
Foto: Florian Stangl. All rights reserved.
von
Twisted Sister-Gitarrist Jay Jay French will bei der Reunion-Tour niemanden enttäuschen. Daher werden vermutlich nur Gassenhauer gespielt.
teilen
mailen
teilen

Auch interessant

Jetzt neu: Metal Hammer Shop – eigener Merch & Band-Artikel

Im letzten Jahr war es die große Überraschung für Twisted SisterFans und auch die Band selbst, als Sänger Dee Snider sich doch für eine Reunion entschied. Anlässlich des 50. Jubiläums wird die Band für „weltweite Auftritte“ wiederbelebt, wie es in der Ankündigung vergangenen September hieß. Neben Snider stehen natürlich die beiden Gitarristen Jay Jay French und Eddie Ojeda auf der Bühne. Für die Rhythmusfraktion sind Bassist Russell Pzütto und Drummer Joe „Seven“ Franco zuständig.

Große Fragen

Bei Talking The Talk With Don sollte Jay Jay French jüngst dazu Auskunft geben, ob die Tournee ausgedehnt oder doch eher klein gehalten wird. Laut des Gitarristen bleibt die Tour „wahrscheinlich sehr kontrolliert“: „Es war nie geplant, das zu wiederholen. Niemals. Ich musste erst dazu überredet werden. Und will man das wirklich? In gewisser Weise ist es eine Ehrentournee. Sie heißt ‚Twisted Forever, Forever Twisted’. Sie steht für 50 Jahre Bandgeschichte von Eddie, Dee und mir, die wir seit Februar 1976 Seite an Seite gestanden haben.“

Stay Hungry(40th Anniversary Edition)
Stay Hungry(40th Anniversary Edition) Für € 23,97 bei Amazon kaufen

Der weitere Verlauf des Gesprächs drehte sich um die Song-Auswahl für die Reunion-Tour. Demnach gebe es sicherlich Nummern aus dem umfangreichen Twisted Sister-Katalog, die French gern mal live präsentieren würde. „Das Problem ist: Wenn man 60 oder 75 Minuten spielt, steckt man im selben Dilemma wie jede andere Band, die seit 50 Jahren zusammen ist und unzählige Alben veröffentlicht hat. Und zwar: Spielt man die 17 Songs, die alle hören wollen, oder ersetzt man ein paar davon durch weniger bekannte Stücke? Das ist immer die große Frage.“

Seine Antwort darauf lautet letztlich: „Wenn man für die Fans spielt, gibt man ihnen genau das, was sie wollen.“ Aus diesem Grund treffen sich die Musiker regelmäßig zum Proben, wobei nicht nur die Hits auf der Tagesordnung stünden. Dazu erklärt French: „Wir haben ein paar Songs im Kopf, die wir noch nicht so oft gespielt haben. Die probieren wir einfach mal aus und sehen dann, wie sie klingen.“ 


Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht. 

Heidi Skrobanski schreibt freiberuflich unter anderem für METAL HAMMER. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

teilen
mailen
teilen

Themen

Dee Snider Jay Jay French Reunion Setlist Tour Tournee Twisted Sister
Vulvodynia-Sänger tourt nicht länger mit der Band
Vulvodynia_logo-q
Erst kürzlich wurden schwere Missbrauchsvorwürfe gegen den neuen Vulvodynia-Sänger erhoben. Nun muss er die aktuelle Tour daheim verbringen.
Vulvodynia scheinen einfach kein Glück mit ihren Sängern zu haben. 2023 feuerten die südafrikanischen Death-Metaller Duncan Bentley, nachdem dieser Schlagzeuger Tom Hughes im Streit übel zugerichtet hatte. Es wurden sogar Vorwürfe laut, der Frontmann habe versucht, den Drummer umzubringen. Infolgedessen übernahm Gitarrist Lwandile Prusent vorerst das Mikrofon. Erst Ende Oktober dieses Jahres stellten Vulvodynia Zion Bitterbender als neuen Sänger vor, dessen Zeit in der Band womöglich bald schon wieder enden könnte. Ernst zu nehmende Anschuldigungen Während der aktuellen Tournee durch Asien postete jemand – vermutlich Bitterbenders Ex-Freundin – verschiedene Screenshots von Textnachrichten, die den Sänger des sexuellen Missbrauchs beschuldigen. Weiterhin…
Weiterlesen
Zur Startseite