Rob Halford trinkt bekanntlich keinen Alkohol — und zwar schon seit einer geraumen Zeit. Um genau zu sein: Es ist mittlerweile ganze 40 Jahre her, dass der Judas Priest-Frontmann Bier, Wein, Schnaps und Co. abgeschworen hat. Über dieses freudige Nüchternheitsjubiläum spricht der 74-Jährige auch in einer Videobotschaft, die es in den Sozialen Medien zu sehen gibt.

Von Tag zu Tag

„Ich stehe heute hier mit tiefer Dankbarkeit, denn ich feiere, dass ich seit 40 Jahren trocken bin“, eröffnet der britische Metal-Gott. „Vor vier Jahrzehnten habe ich die Entscheidung getroffen, den gesamten Kurs meines Leben zu ändern und aus der Dunkelheit ins Licht zu treten — einer Zukunft entgegen, die ich nicht sehen konnte. Wie ich zuvor schon einmal gesagt habe: Es war nicht leicht — und das ist es immer noch nicht. Besserung erfordert komplette Ehrlichkeit, Bescheidenheit und die Bereitschaft, von Tag zu Tag zu wachsen.

Mit Liebe und Unterstützung von meiner höheren Macht, und indem mir meine Familie, Freunde und Fans dabei geholfen und die Richtung gewiesen haben, bin ich vorangekommen. Über diese Jahre habe ich gelernt, dass es bei der Nüchternheit nicht einfach nur darum geht, trocken zu bleiben. Es dreht sich um die Präsenz von Klarheit, Sinn und Verbundenheit. So ist es ein Geschenk, jeden Tag für mein Leben und meine Freunde, die ich liebe, auf der Matte zu stehen.

Bei Sinn und Verstand

Ich bin dankbar für die Person, die ich geworden bin, und für jede Herausforderung, der ich mich gestellt habe, und die mich stärker gemacht hat. An jene von euch gerichtet, die in Erwägung ziehen, diesen ersten Schritt der Reise mit mir zu gehen: Ich hoffe, dass meine Reise beweist, dass Genesung möglich ist. Hoffnung ist real. Und jeder einzelne Tag ist eine Chance, neu zu beginnen. Ich liebe euch.“

Im November 2025 rekapitulierte Rob Halford während einer Fragerunde mit dem ehemaligen Megadeth-Bassisten David Ellefson beim Rock’n’Roll Fantasy Camp in Scottsdale, Arizona seinen ersten Auftritt mit Judas Priest, den er nüchtern absolviert hat. „Meine erste trockene Show war 1986 im Tingley Coliseum in New Mexico, Albuquerque. Ich hatte total Angst.

Und das erste Mal, dass ich nüchtern gesungen habe, war einfach etwas so bemerkenswertes. Ich fühlte mich so erhaben, spürte einfach zum ersten Mal die Musik in ihrer reinsten Form. […] Sich selbst und seine eigene Stimme, und was sie machen kann, und seine Bandkollegen zu hören… Dieses Zeug brauchte ich nicht. Ich brauchte nichts davon, um dahin zu gelangen, wo ich bin.“

