Staind: Original-Drummer Jon Wysocki ist tot

Jon Wysocki, der ehemalige Schlagzeuger von Staind und Soil, lebt nicht mehr. Der Musiker starb am vergangenen Samstag, den 18. Mai 2024. Er wurde lediglich 53 Jahre alt. Zuvor kursierten Berichte darüber, dass er Schwierigkeiten mit seiner Leber hatte und deswegen in Behandlung war. Seine aktuelle Band Lydia’s Castle sowie Staind und Soil meldeten sich in den Sozialen Medien zu Wort.

Bruder von einer anderen Mutter

„Jon Wysocki schied am 18. Mai 2024 um 20.02 Uhr aus dem Leben — umgeben von seiner Familie und Freunden, die ihn aufrichtig liebten“, heißt es im Statement von Lydia’s Castle. Soil schrieben ihrerseits: „Heute haben wir einen Großen verloren. Jon Wysocki war nicht nur ein toller Freund und großartiger Schlagzeuger, sondern auch ein fantastischer Mensch. Es war eine Ehre, ihn in Soil zu haben, solange wir ihn hatten. Wir haben so viel gelacht, hatten so viele gute Zeiten. Du wirst schmerzlich vermisst werden.“

Wysocki gründete 1995 zusammen mit Gitarrist Mike Mushok, Frontmann Aaron Lewis und Bassist Johnny April Staind. Der Trommler spielte bis 2011 bei der Formation, bis er während den Arbeiten am bandbetitelten, siebten Studioalbum gefeuert wurde. Aaron ließ bezüglich des Todes von Wysocki wissen: „Ich bin so traurig. Ich habe einen Freund verloren, den ich wie einen Bruder liebte, mit dem ich wie mit einem Bruder gekämpft habe, um den ich mich wie um einen Bruder gesorgt habe, um den ich wie um einen Bruder geweint habe. Denn er war mein Waffenbruder. Meine Reise wäre anders gewesen ohne ihn. Wir haben Kämpfe gegeneinander geführt, aber auch Kämpfe Seite an Seite gegen unsere eigenen Dämonen. […] Mein Herz ist gebrochen. Meine Welt hat sich verändert.“

