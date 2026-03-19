Bei den Thrash-Metallern Exhorder tut sich etwas im personellen Bereich. Trommler Sasha Horn hat sich dazu entschieden, der Band den Rücken zu kehren, um sich fortan „auf sein Privatleben zu fokussieren“. Als zeitweise Vertretung an den Fellen konnte das Quartett Corey Pierce von God Forbid rekrutieren. Einen dauerhaften Nachfolger für Horn muss die Formation aus New Orleans erst noch auftreiben.

Die Familie ruft

„Nach mehr als acht Jahren als Schlagzeuger für Exhorder hat sich Sasha Horn entschlossen, sich bis auf Weiteres vom täglichen Rock-Lebensstil zurückzuziehen, um sich auf sein persönliches Leben zu konzentrieren“, heißt es im zugehörigen Statement. „Die Entscheidung wirkt sich in keiner Weise auf unsere Tourneepläne aus, denn wir hatten genug Glück, um uns die Hilfe von God Forbid-Legende Corey Pierce zu sichern, der sich uns im kommenden Monat auf unserer ‚The Tour Of Unsound Minds‘ anschließen wird. Also sind wir in guten Händen!

Wir freuen uns darauf, mit Corey zu jammen und unsere Liveshow zum ersten Mal dieses Jahr zurück in die östlichen Bundesstaaten zu bringen. Da wir endlich den zweijährigen Tour-Zyklus zu DEFECTUM OMNIUM abgeschlossen haben, ist unsere Leinwand frei. Und wir sind begeistert davon, den Schreibprozess für unser fünftes Album anzugehen. Die Suche nach einem fortwährenden Drummer ist angelaufen. Wir wünschen Sasha das Beste auf seiner Reise und danken ihm für die Zeit, seine Beiträge und Opfer, die er all diese Jahre an der Seite von uns gebracht hat. Von uns kommt alles Gute und nichts außer Liebe.“

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Darüber hinaus fügt Sasha selbst noch an: „Nach achteinhalb Jahren, zwei Alben und unzähligen Tourneezyklen ist es an der Zeit, meine Position bei Exhorder für immer zu räumen. Alles hat zu dieser Wegkreuzung hingeführt. Ich wünschen den Jungs auf ihrem weiteren Weg alles Gute. Ich selbst bin auf der Suche nach mehr Zeit mit der Familie, nach weiterer Bildung und einem Fokus auf meine eigenen kreativen Vorhaben. Für meine Fans habe ich so viel Liebe übrig. Ihr bedeutet mir alles. Ich sollt mich wieder sehen, wenn ich wieder unterwegs bin. Das ist kein Abschied, das ist eine Auszeit.“

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