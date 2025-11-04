2019 erschien nach mehr als 25 Jahren Funkstille das Album MOURN THE SOUTHERN SKIES. Seitdem sind Exhorder wieder voll im Geschäft. Im März 2024 veröffentlichten die Thrasher ihr viertes Studioalbum DEFECTUM OMNIUM, auf dem Sänger Kyle Thomas erstmals auch die Gitarre übernahm. Anfang 2022 veließ Marzi Montazeri die Band, um sich anderen Projekten zu widmen. Bei Auftritten übernahm Ex-Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O’Brien, der mittlerweile vollwertiges Mitglied bei Exhorder ist.

Eine Frage der Planung

Im Gespräch mit Rexx Ruger vom Pod Scum-Podcast wurde Kyle Thomas nach einem möglichen fünften Studioalbum gefragt. Da Thomas jedoch neben Exhorder seit 2012 auch bei der Doom-Institution Trouble am Mikro steht, muss er gut planen können. Daher gibt er an: „Momentan bin ich mitten in den Aufnahmen für ein neues Trouble-Album. Ich muss da unbedingt wieder ran und mich richtig reinhängen. Wir planen, es nächstes Jahr zu veröffentlichen und dann auch auf Tour zu gehen.“ Jedoch sei die Zeit für ein neues Exhorder-Album allmählich wieder reif.

Mit Nuclear Blast sei quasi alles unter Dach und Fach. „Ich mache mir also keine Sorgen, ob wir einen Plattenvertrag bekommen oder nicht. Es ist nur eine Frage des Wie und Wann“, erklärt Thomas. Er verrät aber auch: „Wir haben gerade erst mit den Arbeiten am nächsten Album begonnen.“ Ihm zufolge haben Bassist Jason VieBrooks und Schlagzeuger Sasha Horn einige Songstrukturen aufgenommen, um zu prüfen, „was funktioniert und was nicht“. Zudem steuere inzwischen auch Pat O’Brien einige Songs bei.

Kyle Thomas selbst habe auch „viel gutes Material, und ich weiß, dass vieles davon es wahrscheinlich nicht aufs Album schaffen wird. Aber ich hatte einfach nicht die Zeit, mich so intensiv damit zu beschäftigen wie Jason, und das ist okay für mich. Musikalisch hat Jason die Hauptlast getragen, was das Songschreiben der letzten Alben angeht. Ich bin froh, dass er das gut kann, und es ihm Spaß macht, denn das nimmt mir viel Verantwortung und Last ab, wenn ich nicht schnell genug dazu komme.“ Laut des Frontmanns können Exhorder-Fans wohl erst 2027 mit neuer Musik rechnen.

—

Bestens informiert über dieses und alle weiteren wichtigen Themen im Metal bleibt ihr außerdem mit unserem Newsletter. Einmal pro Woche flattert euch übersichtlich sortiert ein Update ins Postfach. Einfach anmelden, damit euch auch sicher nichts entgeht.