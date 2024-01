Cannibal Corpse: Ex-Gitarrist Pat O’Brien plant Soloprojekt

Der ehemalige Cannibal Corpse-Gitarrist Pat O’Brien schmiedet an eigener Musik. Dies ließ der Metaller über die Thrash-Formation Exhorder ausrichten, bei denen der 58-Jährige als Live-Gitarrist fungiert. „Ich bin in Exhorder, werde [zu Musik] beitragen und hierbei weitermachen. Auch werde ich mit der Band auf Tour gehen, wenn es mir erlaubt ist. Zudem werde ich irgendwann ein Soloprojekt durchziehen, aber hierzu gibt es noch keine konkreten Pläne.“

Bei Exhorder eingestiegen ist der frühere Cannibal Corpse-Mann im Mai 2022. Zum Statement kam es letztlich nur, weil sich viele Fans der Gruppe fragen, wie der Status von O’Brien innerhalb der Formation ist, ob er ein dauerhaftes Band-Mitglied ist und er demnächst in Lateinamerika mit der Gruppe auftritt. „Die gute Neuigkeit hierzu ist: Pat ist unser Mann. Er will künftig in dieser Band sein, und wir wollen ihn, solange er es will. Bedauerlicherweise muss er noch seine Reisebeschränkungen regeln und darf zu dieser Zeit nur Konzerte innerhalb der Vereinigten Staaten spielen. Deswegen freuen wir uns, dass unser Freund und Bruder Waldemar Sorychta [von Grip Inc.] erneut einspringt und uns hilft, euch allen die Show in Lateinamerika zu bringen.“

In die Schlagzeilen kam Pat O’Brien im Dezember 2018, als er wegen Einbruchs und Angriffs auf einen Polizeibeamten verhaftet wurde. So ist der Musiker in ein Zuhause in Northdale, Florida eingedrungen, hat eine Frau zu Boden gedrückt und dabei „Die Verzückung kommt!“ geschrien. Obendrein sei er mit einem Messer auf einen Polizisten zugerannt, der ihn dann mit einem Elektroschocker außer Gefecht gesetzt habe. Der Hausbesitzer gab damals gegenüber ABC Action News zu Protokoll, er habe den Eindruck gehabt, O’Brien halluziniere, meinte, er werde verfolgt, und habe sich in einem Schrank versteckt. Außerdem ging das von Pat angemietete Haus an jenem Tag in Flammen auf.

