Am 8. November findet die diesjährige Rock And Roll Hall Of Fame-Zeremonie statt. Neben der Grunge-Institution Soundgarden, den unverwechselbaren Ikonen Joe Cocker und Cyndi Lauper und einigen anderen Künstlern, werden auch die Kult-Rocker Bad Company aufgenommen. Diese müssen an diesem Abend jedoch ohne Paul Rodgers auskommen, wie der Frontmann jetzt selbst in einem Statement verkündete.

Die Krux mit der Gesundheit

Erst kürzlich kündigten die englischen Rocker eine Reunion für zwei Songs bei der Veranstaltung am kommenden Samstag in Los Angeles an — ihr erster gemeinsamer Auftritt seit 2019. Schlagzeuger Simon Kirke gab gegenüber Gold Derby an, er und Rodgers würden zusammen mit weiteren, noch nicht genannten Musikern bei der Zeremonie auftreten. Kirke und Rodgers sind die letzten verbliebenen Gründungsmitglieder. Bassist Boz Burrell erlag 2006 einem Herzinfarkt. Gitarrist Mick Ralphs verstarb erst diesen Juni im Alter von 81 Jahren. Ralphs erlitt 2016 einen Schlaganfall, von dem er sich nie vollständig erholte.

Auch Paul Rodgers hatte in den vergangenen Jahren mit heftigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So erlitt er vor einigen Jahren elf kleinere sowie zwei schwere Schlaganfälle – einen davon im Jahr 2016, den anderen im Oktober 2019. Weiterhin musste sich der Sänger damals einer Karotisendarteriektomie unterziehen, da seine Halsschlagader verstopft war.

Nun gab der 76-Jährige folgende Erklärung in den Sozialen Netzwerken ab: „Ich hatte gehofft, bei der Aufnahmezeremonie der Rock & Roll Hall of Fame dabei zu sein und für die Fans zu spielen. Im Moment muss ich jedoch meine Gesundheit in den Vordergrund stellen. Singen ist kein Problem, es ist der Stress um alles andere. Vielen Dank für euer Verständnis. Simon wird zusammen mit einigen hervorragenden Musikern für mich einspringen — Rock garantiert.“

Es wird wohl bis zuletzt ein Geheimnis bleiben, wer die anderen Musiker an Simon Kirkes’ Seite sein werden. Vielleicht kehren ja Howard Leese an der Gitarre und Todd Ronning am Bass zurück. Im Hinblick auf ehemalige Bad Company-Mitglieder käme am Mikrofon nur Robert Hart infrage. Er vertrat Rodgers bereits von 1994 bis 1998. Harts Vorgänger Brian Howe verstarb 2020. Es wäre jedoch auch denkbar, dass Kirke gänzlich „neue“ Musiker für den Auftritt bei der Hall Of Fame-Zeremonie verpflichtet.

