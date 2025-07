Vor wenigen Wochen ist der einstige Bad Company-Gitarrist und Mitbegründer Mick Ralphs im Alter von 81 Jahren verstorben. Sein letztes Konzert spielte er mit Bad Company am 29. Oktober 2016 in der Londoner O2 Arena. Nur wenige Tage später erlitt der Musiker einen Schlaganfall, von dem er sich nie vollständig erholt hat. Seine letzten Jahre verbrachte er in einem Pflegeheim.

Simon Kirke, der nach wie vor für Bad Company trommelt, hielt den Kontakt über all die Zeit. Immerhin kannten sich die beiden Musiker mehr als 50 Jahre. Nach Ralphs‘ Ableben postete er gemeinsame Fotos und schrieb dazu: „Mit schwerem Herzen möchte ich einen meiner besten Freunde aller Zeiten ehren: Mick Ralphs. Der heutige Tag war ein großer Verlust für all seine Freunde, seine Familie, seine Fans und die Musikwelt. Mick war ein großartiger Gitarrist, ein brillanter Songwriter, eine freundliche Seele und einer der lustigsten Menschen, die ich je getroffen habe.“

Gemischte Gefühle und kostenlose Hotdogs

In einem Interview mit der New Yorker Radiostation Q104.3 erklärte Kirke jüngst, wie es seinem einstigen Weggefährten in den letzten Monaten erging. Bezüglich des Verlusts habe er „gemischte Gefühle, denn ich habe ihn geliebt, aber er hatte keine Lebensqualität mehr.“ Zuletzt hat er ihn vergangenes Jahr gesehen, was wohl kein besonders erfreulicher Anblick war. „Seine letzten Jahre waren schmerzhaft und schmerzlich mitanzusehen.“ Mick Ralphs‘ Zustand sei außerdem immer schlechter geworden, wie Kirke weiter ausführt. „Ich habe ihn an seinem Geburtstag, dem 31. März, vor ein paar Monaten, angerufen. Er konnte nicht sprechen, aber ich sagte ihm, dass ich ihn liebe.“

Kirke erzählte auch, dass Ralphs wusste, dass er im November als Mitglied von Bad Company in die Rock And Roll Hall Of Fame aufgenommen werden würde. „Bevor Micks Sprache ihn völlig verließ“, soll er mit seinem typischen Humor auf den Erhalt der Nachricht reagiert haben. Als seine Ehefrau es ihm mitteilte, soll Ralphs erwidert haben: „Bedeutet das, dass wir jetzt kostenlos Hotdogs bekommen?“ Simon Kirke meint dazu nur: „Stell dir das vor. Nach 50 Jahren des Wartens war das seine erste Reaktion: ,Bekommen wir jetzt kostenlos Hotdogs?‘“

