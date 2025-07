Moonspell bestehen schon seit 1989. Den großen Durchbruch hatten Fernando Ribeiro und Co. jedoch erst 1995 mit ihren Debütalbum WOLFHEART. Genau das ist im April dieses Jahres 30 Jahre alt geworden. Nächstes Jahr zieht das zweite Album IRRELIGIOUS gleich. Von diesem Umstand fühlen sich Moonspell offenbar etwas unter Druck gesetzt, wie Gründer und Frontmann Ribeiro dem griechischen Magazin Keysmash gegenüber gesteht.

Wozu neue Musik?

Mit HERMITAGE erschien 2021 das aktuelle Studioalbum des Quintetts, und so war die Frage nach neuem Material unumgänglich. „Nun ja, wir haben nie aufgehört, zu schreiben“, erklärt Fernando Ribeiro. „Aber ich hatte ein Dilemma, denn wir sind als Band 30 Jahre alt. Dieses Jahr sind es 30 Jahre WOLFHEART. Nächstes Jahr sind es drei Jahrzehnte IRRELIGIOUS. Also habe ich mit dem Gedanken gespielt: Warum nicht eine Legacy-Band sein? Warum nicht ein paar Konzerte spielen? Was bringt es, neue Musik zu machen?“

Ihm zufolge sei dies eine Frage, die sich „jeder ehrliche Musiker“ stellen solte. „Wenn ich zum Beispiel sehe, wie Metallica mit einem neuen Album kämpfen…“ Das beste Beispiel sei die aktuelle Metallica-Scheibe 72 SEASONS (2023), die nach Meinung des Moonspell-Sängers nicht so gut ist wie HARDWIRED… TO SELF-DESTRUCT von 2016. „Als Musiker verstehe ich, dass man manchmal – selbst wenn man die größte Band der Welt ist – keine Inspiration hat.“ So sei 72 SEASONS vermutlich aus den falschen Gründen erschienen, „die ich verstehen möchte. Also haben wir das Album irgendwie immer weiter hinausgezögert.“

Obendrein sei die Band seit HERMITAGE live ziemlich ausgelastet gewesen. „Ich weiß, es klingt sehr romantisch, aber wir mussten der Muse folgen“ erzählt Ribeiro weiter. So habe er irgendwann zu seinen Kollegen gesagt: „,Ich denke, es ist Zeit für ein neues Album. Es ist Zeit, sich zusammenzureißen und etwas zu unternehmen.‘ Und ich denke, das wird eines der wichtigsten Alben unseres Lebens. Daran schreibe ich gerade. Ich habe viele Texte geschrieben, um die 30 oder mehr. Wir haben also viele Songs. Jetzt suchen wir uns heraus, was aufs Album kommt, was nicht und was später verwendet werden kann.“ Demnach sei im „ersten Halbjahr 2026“ mit einem neuen Album zu rechnen.

